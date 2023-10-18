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Поліція показала перші хвилини після ракетного удару по Запоріжжю (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Поліція показала перші хвилини після ракетного удару по Запоріжжю (відео)
Наслідки ракетного удару по Запоріжжю
фото з відкритих джерел

У перші хвилини після удару росіян патрульні вже розпочали евакуацію мешканців будинку

Правоохоронці показали перші хвилини після ракетної атаки російських окупантів на Запоріжжя. Внаслідок неї загинуло чотири людини.
Відео опублікував заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

«На цьому відео жахливі наслідки цинічного нічного ракетного обстрілу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в перші хвилини після удару росіян патрульні вже розпочали евакуацію мешканців будинку, допомагали звільняти з-під завалів людей та оперативно надавали необхідну домедичну допомогу пораненим.

«Усі служби працюють як один механізм. Рятувальна операція триває», – додав він.

Крім того, за даними ОВА, кількість жертв збільшилась до п’яти.

Нагадаємо, вночі 18 жовтня 2022 у Запоріжжі пролунали вибухи. Внаслідок обстрілу загинули п'ять осіб. Один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок в центральній частині міста. За попередніми даними, росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами С-300. Одна поцілила в багатоповерхівку, а інша – позаду неї. Щодо місця влучання інших ракет наразі інформації немає.

Теги: Запоріжжя війна ракета окупанти

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