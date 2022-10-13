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Окупанти влаштували Нікополю ніч терору: фото наслідків

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти влаштували Нікополю ніч терору: фото наслідків
У Нікополі понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків
фото: Валентин Резніченко/Facebook

Рашисти п’ять разів обстріляли Нікополь, є поранені 

Російські окупаційні війська усю ніч тероризували Нікопольський район Дніпропетровщини «Градами» і важкою артилерією. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Найбільше постраждав Нікополь, який рашисти обстріляли п’ять разів. Там окупанти поранили 59-річного чоловіка. Він у лікарні у тяжкому стані.

У місті понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Понад 2 тис. родин лишилися без світла. Енергетики уже працюють.

«Російські снаряди прилетіли й у лікарню, дитячий садок, краєзнавчий музей, собор, магазини, на ринок, фабрику та пошту», – додав Резніченко.

Окупанти влаштували Нікополю ніч терору: фото наслідків фото 1
Окупанти влаштували Нікополю ніч терору: фото наслідків фото 2
Окупанти влаштували Нікополю ніч терору: фото наслідків фото 3

У Марганецькій громаді люди під час обстрілу не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються.

Нагадаємо, триває 232-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій та рубежів оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, окупанти завдають удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

У ніч на 13 жовтня окупанти атакували Київщину дронами-камікадзе.

Також вночі 13 жовтня російські окупанти обстріляли Миколаїв. Рашисти поцілили у житловий будинок.

Теги: Дніпропетровщина окупанти обстріл війна росія тероризм

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