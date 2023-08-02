Окупанти взялися лякати Україну модернізованими Міг-31

Загарбники пишуть, що «оновлені винищувачі набувають ширших функцій і можливостей»

Росія заявляє про модернізацію партії винищувачів МіГ-31. Речник Повітряних сил заявив, що Україна сумнівається у цьому, проте ворог міг просто випустити нові літаки. Про це передає Liga.net.

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Ігнат нагадав, що на пропагандистських ресурсах окупантів з'явилася інформація про те, що Нижньогородський авіаційний завод «Сокіл» передав міноборони РФ партію винищувачів-перехоплювачів МіГ-31, які «пройшли ремонт та модернізацію».

Загарбники написали, що «оновлені винищувачі набувають ширших функцій і можливостей».

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За словами речника, навряд чи росіяни провели модернізацію літаків, проте вони могли збільшити кількість одиниць. Він зазначив, що це може бути «неприємно», проте про якесь вдосконалення винищувачів, найімовірніше, не йдеться.

Нагадаємо, вчора у зв’язку з тим, що рашисти піднімали в небо носії «Кинджалів» Міг-31К, масштабна повітряна тривога була оголошена кілька разів.

Сьогодні зранку теж злітав Міг-31Г.

До слова, триває 525-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.