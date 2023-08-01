Ракетні удари по Україні. Сумна статистика

Підрахунок ракет. Підсумки липня

Великі атаки липня

06.07 – 11 ракет

19.07 – 31

20.07 – 19

21.07 – 14

23.07 – 19

26.07 – 43

Будь ласка, читайте текст після реклами

С-300 у цю статистику не входять. Показано обстріли з кількістю ракет понад 10.

По за місяцями

жовтень – 191 ракета

листопад – 183

грудень – 236

січень – 94 (72)

лютий – 111 (95)

березень – 78 (48)

квітень – 27 (23)

травень – 205 (154)

червень – 213 (160)

липень – 159 (89)

Будь ласка, читайте текст після реклами

У дужках вказано кількість ракет Калібр, Х-101/555, які зазвичай є основою масових залпів.

Висновки

У липні продовжилися активні ракетні удари по Україні. Було 6 атак із кількістю ракет 10+, у травні та червні таких атак було 8.

Минулого місяця діставалося півдню, насамперед Одесі. Росія влаштувала терор, присвячений закінченню дії зернової угоди. Мовляв, ось що ми можемо творити, коли зернова угода не працює.

Було багато атак з території Криму з використанням протикорабельних ракет Онікс (24 штуки, набагато більше, ніж у попередніх місяцях), крилатих Іскандерів (14 шт), Шахедів. Також активно використовувалися «терористичні» ракети Х-22/32 (17 шт).

Будь ласка, читайте текст після реклами

У червні специфічним чином застосовувалися «основні» ракети Калібр і Х-101/555. Якщо «Калібрів» випускали багато і часто (53 шт у 10 атаках), то щодо Х-101/555 було затишшя з 24 червня до 26 липня, потім послідував потужний залп із 36 ракет, а потім знову тиша.

У сумі Калібрів і Х-101/555 було випущено 89, що побічно підтверджує мою оцінку, зроблену місяць тому, про здатність РФ виробляти 90-100 таких ракет на місяць. Врахуйте, що Х-101/555 не використовувалися по максимуму.

Спостерігаємо далі.