У Харкові та на Миколаївщині чутні вибухи

Залишайтеся в укриттях до сигналу відбою тривоги

Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги

Увечері 21 червня мешканці Харкова та Миколаївщини повідомили про вибухи.

Офіційних коментарів щодо ситуації в цих регіонах наразі немає.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, не можна фільмувати «прильоти», якщо такі є. Не ставайте коригувальниками вогню окупантів.

Нагадаємо, напередодні радник голови Офісу президента Олексій Арестович закликав українців найближчим часом ні в якому разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Арестович порекомендував громадянам обов'язково йти в укриття під час повітряної тривоги у період до 24 червня.

До слова, повідомлялося, що жителям Харкова потрібно бути готовими до обстрілу міста з боку РФ протягом найближчого тижня і по можливості вивезти дітей.

До слова, радник Банкової відповів, які два міста нізащо не зможуть захопити окупанти (відео).

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