Окупанти з «Ураганів» та авіації гатили по Харківщині: є загиблий (фото)
РФ вдарила по Куп'янському району
У перший день 2024 року окупаційні війська РФ завдали ударів по Куп'янському району на Харківщині. Одна людина загинула. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
Зазначається, що 1 січня приблизно о 1:10 окупанти з артилерії обстріляли смт Купʼянськ-Вузловий. Ворожий снаряд влучив у дах пʼятиповерхового житлового будинку.
Вже приблизно о 9:00 російські загарбники знову вдарили по селищу. За попередніми даними, з РСЗВ «Ураган».
Також сьогодні ворог обстріляв смт Дворічна Купʼянського району, через що загинув мирний житель.
Крім того, вранці російська армія завдала авіаудар по с. Кучерівка Купʼянського району. Там пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Попередньо, удар був завданий ФАБ-250.
Нагадаємо, що в новорічну ніч захисники неба знищили 87 ворожих дронів типу «Шахед». Зокрема, росіяни знищили музей українського військово-політичного діяча Романа Шухевича та пошкодили будівлю університету, де вчився лідер та ідеолог Організації українських націоналістів Степан Бандера.
Триває 677-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень.
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