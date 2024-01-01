Окупанти з «Ураганів» та авіації гатили по Харківщині: є загиблий (фото)

РФ вдарила по Куп'янському району

У перший день 2024 року окупаційні війська РФ завдали ударів по Куп'янському району на Харківщині. Одна людина загинула. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

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Зазначається, що 1 січня приблизно о 1:10 окупанти з артилерії обстріляли смт Купʼянськ-Вузловий. Ворожий снаряд влучив у дах пʼятиповерхового житлового будинку.

Вже приблизно о 9:00 російські загарбники знову вдарили по селищу. За попередніми даними, з РСЗВ «Ураган».

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Також сьогодні ворог обстріляв смт Дворічна Купʼянського району, через що загинув мирний житель.

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Наслідки обстрілу Куп'янського району, 1 січня 2024 року фото: Харківська обласна прокуратура

Крім того, вранці російська армія завдала авіаудар по с. Кучерівка Купʼянського району. Там пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Попередньо, удар був завданий ФАБ-250.

Нагадаємо, що в новорічну ніч захисники неба знищили 87 ворожих дронів типу «Шахед». Зокрема, росіяни знищили музей українського військово-політичного діяча Романа Шухевича та пошкодили будівлю університету, де вчився лідер та ідеолог Організації українських націоналістів Степан Бандера.

Триває 677-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень.