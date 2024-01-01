Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти з «Ураганів» та авіації гатили по Харківщині: є загиблий (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти з «Ураганів» та авіації гатили по Харківщині: є загиблий (фото)
Окупанти вбили жителя Куп'янського району
фото: Харківська обласна прокуратура

РФ вдарила по Куп'янському району

У перший день 2024 року окупаційні війська РФ завдали ударів по Куп'янському району на Харківщині. Одна людина загинула. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що 1 січня приблизно о 1:10 окупанти з артилерії обстріляли смт Купʼянськ-Вузловий. Ворожий снаряд влучив у дах пʼятиповерхового житлового будинку.

Вже приблизно о 9:00 російські загарбники знову вдарили по селищу. За попередніми даними, з РСЗВ «Ураган».

Також сьогодні ворог обстріляв смт Дворічна Купʼянського району, через що загинув мирний житель.

12 фото
На весь екран
Наслідки обстрілу Куп'янського району, 1 січня 2024 року
фото: Харківська обласна прокуратура

Крім того, вранці російська армія завдала авіаудар по с. Кучерівка Купʼянського району. Там пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Попередньо, удар був завданий ФАБ-250.

Нагадаємо, що в новорічну ніч захисники неба знищили 87 ворожих дронів типу «Шахед». Зокрема, росіяни знищили музей українського військово-політичного діяча Романа Шухевича та пошкодили будівлю університету, де вчився лідер та ідеолог Організації українських націоналістів Степан Бандера. 

Триває 677-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень.

Теги: війна обстріл Харківщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська авіація 24 і 25 грудня втратила п'ять винищувачів, серед яких чотири Су-34 та один Су-30СМ
ЗСУ назвали кількість збитих літаків окупантів за 2023 рік
29 грудня, 2023, 15:35
Російський диктатор Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін
Війна РФ проти України приносить вигоду Китаю – NYT
21 грудня, 2023, 13:22
У результаті ворожих обстрілів міста вночі було пошкоджено контактну мережу
У Херсоні через нічні обстріли паралізовано рух тролейбусів
23 грудня, 2023, 09:04

Події в Україні

«Шахед» влучив у житловий будинок на Сумщині: люди опинилися під завалами
«Шахед» влучив у житловий будинок на Сумщині: люди опинилися під завалами
Окупанти з «Ураганів» та авіації гатили по Харківщині: є загиблий (фото)
Окупанти з «Ураганів» та авіації гатили по Харківщині: є загиблий (фото)
Уламки дронів знищили музей Шухевича у Львові, але дещо вціліло: символічне фото
Уламки дронів знищили музей Шухевича у Львові, але дещо вціліло: символічне фото
У Києві пролунала третя за день повітряна тривога
У Києві пролунала третя за день повітряна тривога
Друга за день масштабна повітряна тривога тривала майже годину
Друга за день масштабна повітряна тривога тривала майже годину
Працівники ТЦК навідалися 1 січня на гірськолижний курорт Драгобрат (відео)
Працівники ТЦК навідалися 1 січня на гірськолижний курорт Драгобрат (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Вітання з Новим роком: побажання, листівки та вірші
25K
У більшості областей України була оголошена повітряна тривога через загрозу «Шахедів»
20K
Росіяни знищили музей Шухевича у Львові та атакували Одесу: головне за ніч
8354
1 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8261
Джемілєв звернувся до мешканців Криму: «Цей рік буде останнім роком окупації»
8194
Церковний календар на 2024 рік: нові дати православних свят

Новини

За добу ЗСУ знищили 20 баз окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:28
Росіяни знищили музей Шухевича у Львові та атакували Одесу: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Дощ у низці областей: прогноз погоди на 1 січня
Сьогодні, 04:59
1 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Атака безпілотників на Харків, нові санкції проти росіян: головне за ніч
Вчора, 2023, 06:47
Незначні опади, плюсова температура: прогноз погоди на 31 грудня
Вчора, 2023, 05:05

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua