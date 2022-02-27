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    Події в Україні

    Окупанти захопили два українські судна в Чорному морі

    Як тільки обидва цивільних судна підійшли до військових кораблів РФ, вони припинили виходити на зв'язок - Окупанти захопили два українські судна в Чорному морі
    Як тільки обидва цивільних судна підійшли до військових кораблів РФ, вони припинили виходити на зв'язок
    фото з відкритих джерел

    На обох судах перебувають майже 50 мирних членів екіпажів

    У Чорному морі російські окупанти захопили два українські кораблі. Про це повідомляє Державна прикордонна служба у Facebook.

    Повідомляється, що напередодні в північно-західній частині Чорного моря російські війська захопили ще два цивільних судна під прапором України.

    Зокрема, в територіальному морі Румунії в 22 милях від острова Зміїний танкер «Афіни» отримав команду підійти до військового корабля Росії для проведення огляду. Крім того, морські прикордонники зафіксували різку зміну курсу суховантажем «Принцеса Ніколь», який також з румунських вод прямував до острова Зміїний.

    Майже відразу, як тільки обидва цивільних судна підійшли до військових кораблів РФ, вони припинили виходити на зв'язок. Вже сьогодні вранці системи автоматичної ідентифікації суден показали їх перебування в 18 милях від окупованого Криму. На обох судах перебувають майже 50 мирних членів екіпажів.

    Нагадаємо, ЗСУ закликають перешкоджати танкам РФ, що їдуть у Київ. Також інтернетом шириться пісня з назвою «Російський корабель – іди на**й».

    Теги: прикордонники Росія корабель #stoprussia
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    Окупанти захопили два українські судна в Чорному морі