ЗСУ назвали найгарячіші райони на Бахмутському напрямку
Для наступу на Іванівське ворог додав підрозділи 11 окремої десантно-штурмової бригади
Російські загарбники активно наступати у районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Там задіяні піхотні підрозділи та 98-ма гвардійська повітряно-десантна дивізія. Про це повідомив офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашников в ефір телемарафону.
«Ворог продовжує застосовувати артилерію: вона працює вдень та вночі. І, звичайно, авіаційна складова – ФАБи», – зазначив офіцер.
- На Бахмутському напрямку ворог зібрав підрозділи 3-го армійського комплексу, десантні війська і добровільний штурмовий комплекс.
- на Іванівське ворог додав підрозділи 11 окремої десантно-штурмової бригади;
- на Кліщіївку та Андріївку Росія також продовжує здійснювати наступ: там зафіксовано підрозділ 3-го армійського корпусу, мотострілецький полк 11 та 94
Триває 743-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення.
Загалом ворог завдав шість ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Середина-Буда, Товстодубове, Волфине, Храпівщина, Кам'янка Сумської області; Зарічне, Нестерне, Красний Яр, Чорне, Козача Лопань, Табаївка Харківської області; Ямполівка, Терни, Богданівка, Ступочки, Нью-Йорк, Покровськ, Новобахмутівка, Очеретине, Нетайлове, Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Червоне, Малинівка, Мала Токмачка Запорізької області. На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
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