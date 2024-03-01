Остін заявив, що апетити Путіна не обмежаться Україною: Захарова істерично відреагувала
Представниця міністерства закордонних справ РФ звинуватила Вашингтон в агресії
Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, якщо Україна зазнає поразки у війні проти Росії, США доведеться відправляти свою армію на фронт, адже агресія Кремля піде далі. Такі слава Остіна наробили галасу в Росії.
На слова Остіна відреагувала скандальна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. Вона звинуватила Вашингтон в агресії.
«Це пряма загроза Росії чи спроба вигадати відмовку для Зеленського? І те, й інше божевільно. Натомість тепер усі бачать, хто агресор – це Вашингтон», – написала Захарова.
Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін на слуханнях Комітету з питань збройних сил Палати представників США заявив, що якщо Україна програє в повномасштабній війні, то з Росією доведеться воювати всьому НАТО.
«Ми знаємо: якщо Путін досягне успіху, він не зупиниться. Він продовжуватиме більш агресивні дії в регіоні. А інші лідери в усьому світі, інші автократи будуть дивитися на це, і вони будуть заохочені тим фактом, що це сталося, і ми не змогли підтримати демократичну державу», – додав він.
Пізніше Остін уточнив, що в разі програшу України на полі бою під загрозою можуть опинитись насамперед країни Балтії.
Нагадаємо, ексголовнокомандувач збройними силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес вважає, що у разі перемоги в Україні Росія буде наступати на країни Балтії або іншу державу НАТО.
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