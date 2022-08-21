Окупанти захопили частину села на Миколаївщині

Ворог має частковий успіх на напрямку Васильки – Благодатне

На Миколаївщині російські окупанти ведуть наступальні дії у напрямку Васильки – Благодатне. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 21 серпня.

За даними Генштабу, ворог має частковий успіх, зайняв південну околицю населеного пункту Благодатне. Наразі бойові дії тривають.

Також повідомляється, що на Південнобузькому напрямку противник вів обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Степової Долини, Лиманів та ще 15 населених пунктів. Завдав авіаційних ударів біля Ольгиного, Зарічного, Новогригорівки, Білої Криниці, Таврійського, Лозового та Андріївки. Вів повітряну розвідку БпЛА.

Як повідомлялося, у Миколаєві в ніч на 21 серпня пролунали потужні вибухи.

Нагадаємо, у суботу, 20 серпня, близько 11:20 у Вознесенську Миколаївської області пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомили, що окупанти обстріляли житловий будинок у Вознесенську. Є поранені.

Пізніше стало відомо, що внаслідок рашистського ракетного удару по Вознесенську дев’ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості