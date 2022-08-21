У Миколаєві прогриміли вибухи
Інформації про постраждалих немає
У Миколаєві в ніч на 21 серпня пролунали потужні вибухи. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
У місті оголошена повітряна тривога.
Мер зазначив, що сирени почали вити близько 01:00 години 21 серпня.
«Миколаїв - потужні вибухи! Чути в різних районах», – поінформував Сєнкевич.
Він також закликав місцевих мешканців пройти в укриття та перебувати там до сигналу про відбій ракетної небезпеки. Інформації про постраждалих немає.
Також, вночі вибухи пролунали у Харкові.
Нагадаємо, у суботу, 20 серпня, близько 11:20 у Вознесенську Миколаївської області пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомили, що окупанти обстріляли житловий будинок у Вознесенську. Є поранені.
Пізніше стало відомо, що внаслідок рашистського ракетного удару по Вознесенську дев’ятеро людей отримали поранення різного ступеню тяжкості
Коментарі — 0