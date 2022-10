Британська розвідка назвала причини поразок військ РФ в Україні

За останні два тижні в Україну було перекинуто контингенти мобілізованих російських резервістів. Їхній середній рівень особистого спорядження нижчий, ніж і без того мізерне забезпечення раніше розгорнутих військ. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, багатьом резервістам доведеться самим купувати бронежилети. Сучасний бронежилет 6B45, який має бути виданий стройовим підрозділам у рамках програми індивідуального спорядження «Ратник», продається на російських інтернет-магазинах за ціною 40 тисяч рублів (приблизно $640) порівняно з приблизно 12 тисячами рублів (приблизно $190) у квітні.

У 2020 році російська влада оголосила, що російським військовим було поставлено 300 тисяч комплектів бронежилетів, чого достатньо для оснащення сил, дислокованих нині в Україні.

«Повсюдна корупція та погана логістика залишаються одними з основних причин невдач Росії в Україні», – зазначили у міноборони Британії.

