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    Події в Україні

    Окупанти запровадили свої податки у захоплених районах Запорізької області

    Окупанти запровадили свої податки у захоплених районах Запорізької області
    фото з відкритих джерел

    Рашисти створили новий «податковий кодекс»

    Рашисти запроваджують свою систему оподаткування та тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Про це повідомив «голова тимчасової адміністрації регіону» Євген Балицький в коментарі «Інтерфаксу».

    «Вже створено податковий кодекс. Але на перший місяць, тобто на червень, ми зробили нульову ставку податку. З 1 липня ми матимемо 5% податку з виручки і 10% – для тих, хто займається будь-яким підакцизним товаром – алкоголь, цигарки», – сказав Балицький.

    Раніше повідомлялося, що окупанти змінюють правила роздачі гуманітарки у Маріуполі: їжу та ліки видаватимуть тільки непрацездатним.

    Додамо, що російські загарбники мріють привласнити розташоване в Запорізькій області майно українських олігарів Ігоря Коломойського та Ріната Ахметова, бо вони нібито «фінансують українських націоналістів».

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти податки війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти запровадили свої податки у захоплених районах Запорізької області