Окупанти запровадили свої податки у захоплених районах Запорізької області

Рашисти створили новий «податковий кодекс»

Рашисти запроваджують свою систему оподаткування та тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Про це повідомив «голова тимчасової адміністрації регіону» Євген Балицький в коментарі «Інтерфаксу».

«Вже створено податковий кодекс. Але на перший місяць, тобто на червень, ми зробили нульову ставку податку. З 1 липня ми матимемо 5% податку з виручки і 10% – для тих, хто займається будь-яким підакцизним товаром – алкоголь, цигарки», – сказав Балицький.

Раніше повідомлялося, що окупанти змінюють правила роздачі гуманітарки у Маріуполі: їжу та ліки видаватимуть тільки непрацездатним.

Додамо, що російські загарбники мріють привласнити розташоване в Запорізькій області майно українських олігарів Ігоря Коломойського та Ріната Ахметова, бо вони нібито «фінансують українських націоналістів».

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