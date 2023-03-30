Іран може збільшити поставки зброї Росії – ISW

Іран намагається зміцнити двосторонні стосунки безпеки з Росією

29 березня міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахян зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Москві, щоб переглянути стратегічні та довгострокові угоди про співпрацю, які, ймовірно, посилять двосторонні відносини РФ та Ірану в галузі безпеки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Абдоллахян заявив, що офіційні особи Росії та Ірану знаходяться на завершальній стадії підписання угоди про співпрацю. Лавров просував іранський «мирний план» щодо безпеки в Перській і Оманській затоках і заявив, що Кремль вимагає негайного повернення до Спільного всеосяжного плану дій.

Абдоллахян і Лавров, ймовірно, обговорили продовження зусиль Росії щодо закупівлі іранських систем озброєння для використання в Україні та завершену угоду про надання Росією Ірану штурмовиків Су-35.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Іранська авіакомпанія Pouya Air Transport 13 березня відновила регулярні рейси між Тегераном і Москвою, ймовірно, для підтримки поставок зброї. Український Центр національного спротиву також повідомив, що іранські офіційні особи планують доставити безпілотники Shahed-131 ПВК «Вагнера» і що «вагнерівці» почали тренування з керування безпілотниками, хоча ISW не знайшло підтвердження, що вони використовували іранські дрони.

«Ймовірно, Іран намагається зміцнити двосторонні стосунки безпеки з Росією, в яких обидва є більш рівноправними партнерами, і, ймовірно, збільшить поставки зброї Росії, переслідуючи цю мету. Хоча ISW не знайшов підтвердження того, що «Вагнер» використовував в Україні безпілотники іранського виробництва», – зазначили аналітики.

Ключові висновки ISW:

Фінансист «Вагнера» Євген Пригожин скористався нещодавньою історією з вироком батькові з Тульської області за антивоєнний малюнок його 12-річної доньки, щоб підвищити репутацію групи «Вагнера» та поліпшити власний імідж.

Демонстративна відповідь глави Чечні Рамзана Кадирова на напад на поліцейську дільницю в Чечні свідчить про те, що він може бути стурбований стабільністю свого авторитарного правління.

Російська влада заарештувала начальника військово-морського відомства Росгвардії Росії полковника Сергія Волкова за звинуваченнями в корупції.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські війська можуть планувати перейти в контрнаступ у квітні або травні в залежності від погодних умов.

Російські війська вели обмежені наземні удари на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та на ділянці Авдіївка – Донецьк.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі вдруге відвідав Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).

Російська окупаційна влада продовжує впроваджувати заходи щодо інтеграції окупованих територій до російської адміністративно-правової системи.

У міністерстві оборони Білорусі повідомили, що тривають планові заходи щодо призову військовозобов'язаних на військові збори та перепідготовки військовослужбовців запасу за військово-обліковими спеціальностями.

До слова, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Росія, Китай та Іран разом створюватимуть проблеми для світової безпеки протягом багатьох років.