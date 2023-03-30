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Іран може збільшити поставки зброї Росії – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Іран може збільшити поставки зброї Росії – ISW
Іран регулярно постачає Росії ударні дрони
фото з відкритих джерел

Іран намагається зміцнити двосторонні стосунки безпеки з Росією

29 березня міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахян зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Москві, щоб переглянути стратегічні та довгострокові угоди про співпрацю, які, ймовірно, посилять двосторонні відносини РФ та Ірану в галузі безпеки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Абдоллахян заявив, що офіційні особи Росії та Ірану знаходяться на завершальній стадії підписання угоди про співпрацю. Лавров просував іранський «мирний план» щодо безпеки в Перській і Оманській затоках і заявив, що Кремль вимагає негайного повернення до Спільного всеосяжного плану дій.

Абдоллахян і Лавров, ймовірно, обговорили продовження зусиль Росії щодо закупівлі іранських систем озброєння для використання в Україні та завершену угоду про надання Росією Ірану штурмовиків Су-35. 

Іранська авіакомпанія Pouya Air Transport 13 березня відновила регулярні рейси між Тегераном і Москвою, ймовірно, для підтримки поставок зброї. Український Центр національного спротиву також повідомив, що іранські офіційні особи планують доставити безпілотники Shahed-131 ПВК «Вагнера» і що «вагнерівці» почали тренування з керування безпілотниками, хоча ISW не знайшло підтвердження, що вони використовували іранські дрони.

«Ймовірно, Іран намагається зміцнити двосторонні стосунки безпеки з Росією, в яких обидва є більш рівноправними партнерами, і, ймовірно, збільшить поставки зброї Росії, переслідуючи цю мету.  Хоча ISW не знайшов підтвердження того, що «Вагнер» використовував в Україні безпілотники іранського виробництва», – зазначили аналітики.

Ключові висновки ISW:

  • Фінансист «Вагнера» Євген Пригожин скористався нещодавньою історією з вироком батькові з Тульської області за антивоєнний малюнок його 12-річної доньки, щоб підвищити репутацію групи «Вагнера» та поліпшити власний імідж.
  • Демонстративна відповідь глави Чечні Рамзана Кадирова на напад на поліцейську дільницю в Чечні свідчить про те, що він може бути стурбований стабільністю свого авторитарного правління.
  • Російська влада заарештувала начальника військово-морського відомства Росгвардії Росії полковника Сергія Волкова за звинуваченнями в корупції.
  • Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські війська можуть планувати перейти в контрнаступ у квітні або травні в залежності від погодних умов.
  • Російські війська вели обмежені наземні удари на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.
  • Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та на ділянці Авдіївка – Донецьк.
  • Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі вдруге відвідав Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).
  • Російська окупаційна влада продовжує впроваджувати заходи щодо інтеграції окупованих територій до російської адміністративно-правової системи.
  • У міністерстві оборони Білорусі повідомили, що тривають планові заходи щодо призову військовозобов'язаних на військові збори та перепідготовки військовослужбовців запасу за військово-обліковими спеціальностями.
Іран може збільшити поставки зброї Росії – ISW фото 1

До слова, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Росія, Китай та Іран разом створюватимуть проблеми для світової безпеки протягом багатьох років.

Теги: росія Іран війна Україна безпілотник озброєння

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