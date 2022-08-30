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Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю
Окупанти обстріляли Запоріжжя
фото ілюстративне

Триває уточнення наслідків удару

Вночі, 30 серпня, російські військові завдали ракетного удару по місту Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наразі не зафіксовано значних руйнувань на об’єктах інфраструктури.

Триває уточнення наслідків удару.

«Закликаємо не нехтувати правилами повітряної тривоги та нерозголошення інформації», – повідомив Старух.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

Також українські захисники відбили з-під російської окупації два села біля Херсону і два - біля Високопілля. 

Теги: Запоріжжя окупанти обстріл

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