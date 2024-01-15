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Окупанти збільшили чисельність військ на одному з напрямків: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти збільшили чисельність військ на одному з напрямків: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ утримують позиції на лівому березі Херсонської області на тлі позиційних боїв

Українські та російські війська ведуть бойові дії по всій лінії фронту. Армія РФ збільшила чисельність військ до близько 80 тисяч осіб на Бахмутському напрямку. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

14 січня тривали позиційні бойові дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Російські та українські джерела повідомляли про бої в районі Синьківки та Петропавлівки, на південний захід від Сватового біля Макіївки, на захід від Кремінної біля Тернів і в районі Серебрянського лісу та неподалік Білогорівки.

Речник Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо 13 січня заявив, що холодна погода на Куп’янсько-Кремінному напрямку впливає на дії українських військ на цій ділянці фронту, і припустив, що російські сили можуть частіше здаватись на цій ділянці через екстремальні погодні умови.

Російські та українські війська 14 січня продовжили позиційні бойові дії на Сіверському напрямку (північний схід Донецької області), однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

14 січня російські та українські війська продовжили бойові дії поблизу Бахмута. Позиційні бойові дії тривали на захід від Бахмута в районі Хромового та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки, Андріївки та Нью-Йорка (на захід від Горлівки).

Речник української бригади, яка діє на Бахмутському напрямку, заявив, що російські сили збільшили чисельність військ до близько 80 тисяч осіб, а підрозділи «добровольчого корпусу» РФ ведуть штурм на Бахмутському напрямку.

Під Авдіївкою 14 січня тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не зафіксовано. Позиційні бої тривали поблизу Новобахмутівки, Степового, Бердичів, Авдіївського коксохімічного заводу, в районі промзони, Сіверного, Первомайського, Невельського, Красногорівки.

14 січня позиційні бойові дії тривали на захід і південний захід від Донецька та в районі кордону Донецько-Запорізької областей, але підтверджених змін на цих ділянках не зафіксовано.

Раніше ISW повідомляв, що російські війська формують десантно-штурмові бригади у складі загальновійськових сухопутних з'єднань і що одна з цих бригад, 49-та, вже діє на Запорізькому напрямку.

Українські війська утримують позиції на східному (лівому) березі Херсонської області на тлі позиційних боїв, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Російські та українські війська продовжували бойові дії поблизу Кринок та Піщанівки.

Теги: наступ війна фронт ЗСУ штурм

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