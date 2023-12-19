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Зеленський заявив, що інформація про контрнаступ відтепер буде засекречена

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський заявив, що інформація про контрнаступ відтепер буде засекречена
Володимир Зеленський дав велику пресконференцію
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Тактика на полі бою може змінитися

Інформація про контрнаступ України в наступному році буде засекречена, адже цьогоріч труднощі нашої армії виникли, зокрема, через надмірну публічність. Про це він заявив під час пресконференції.

«Я не скажу вам наші цілі на наступний рік. У нас були труднощі на півдні, тому що всі говорили, куди ми йдемо, всі розглядали в деталях, як це було», – сказав Зеленський.

За словами президента, може бути змінена тактика на полі бою, «коли будуть враховані результати наших дій на півдні».

«До кінця року отримаємо розуміння, але наші наступні кроки залишаться тільки з нами», – підкреслив президент.

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний планує новий контрнаступ. Україна, ймовірно, збирає ресурси для операцій у 2024-му році.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, чому контрнаступ ЗСУ у 2023 році не виправдав надій. Видання The Washington Post проаналізувало, чому контрнаступ ЗСУ зайшов у глухий кут. 

Нагадаємо, що 19 грудня президент Володимир Зеленський провів велику пресконференцію. Зокрема, глава держави розповів про новий план мобілізації.

Крім того, президент заявив, що міжнародні партнери не підведуть Україну, про що свідчать плани допомоги від союзників на 2024 рік.

Також Зеленський пояснив, чи можливе часткове членство України в НАТО.

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Теги: Володимир Зеленський фронт контрнаступ

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