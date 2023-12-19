Зеленський заявив, що інформація про контрнаступ відтепер буде засекречена

Тактика на полі бою може змінитися

Інформація про контрнаступ України в наступному році буде засекречена, адже цьогоріч труднощі нашої армії виникли, зокрема, через надмірну публічність. Про це він заявив під час пресконференції.

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«Я не скажу вам наші цілі на наступний рік. У нас були труднощі на півдні, тому що всі говорили, куди ми йдемо, всі розглядали в деталях, як це було», – сказав Зеленський.

За словами президента, може бути змінена тактика на полі бою, «коли будуть враховані результати наших дій на півдні».

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«До кінця року отримаємо розуміння, але наші наступні кроки залишаться тільки з нами», – підкреслив президент.

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний планує новий контрнаступ. Україна, ймовірно, збирає ресурси для операцій у 2024-му році.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, чому контрнаступ ЗСУ у 2023 році не виправдав надій. Видання The Washington Post проаналізувало, чому контрнаступ ЗСУ зайшов у глухий кут.

Нагадаємо, що 19 грудня президент Володимир Зеленський провів велику пресконференцію. Зокрема, глава держави розповів про новий план мобілізації.

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Крім того, президент заявив, що міжнародні партнери не підведуть Україну, про що свідчать плани допомоги від союзників на 2024 рік.

Також Зеленський пояснив, чи можливе часткове членство України в НАТО.