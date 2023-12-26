Одна з країн ЄС заявила про труднощі з постачанням боєприпасів для України

Як зазначив міністр оборони Швеції наразі ведеться робота над укладанням угоди, яка забезпечить шведській стороні доступ до необхідних боєприпасів

За даними виробника боєприпасів Nammo, який має заводи у Швеції, терміни поставки боєприпасів складають до шести років

Швеції потрібно купувати артилерійські боєприпаси, як для себе, так і для того, щоб мати можливість відправляти їх в Україну – для цього потужність заводів має збільшитися. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє SVT.

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«У нас є гарні установки Archer, але вони не мають значення, якщо немає боєприпасів, якими можна стріляти», – зазначив міністр.

За словами Йонсона, Швеція має підтримувати Україну артилерійськими боєприпасами, одночасно нарощуючи власні запаси.

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«Це складна ситуація», – сказав він.

Наразі ведеться робота над укладанням угоди, яка забезпечить шведській стороні доступ до необхідних боєприпасів.

За даними виробника боєприпасів Nammo, який має заводи у Швеції, терміни поставки боєприпасів зараз складають до шести років.

На додаток до нарощування своїх запасів, Швеція повинна мати можливість купувати нові снаряди в разі конфлікту. За словами Пола Йонсона, важливо, щоб заводи з виробництва боєприпасів у Скандинавії збільшили свої потужності.

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Nammo заявляє, що без значних інвестицій ззовні він не може збільшувати виробництво.

«Гроші на це є в ЄС. Від нас очікують часткових інвестицій», – зазначив міністр.

Адміністрація оборонного озброєння, яка веде переговори, стверджує, що «ведеться інтенсивна робота над збільшенням виробничих потужностей і доступності артилерійських боєприпасів у Швеції і скандинавських країнах».

Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, українська промисловість та партнери активно нарощують виробництво боєприпасів. Найближчим часом можна чекати дуже приємних новин з цього приводу.

До слова, заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк вважає, що дефіцит артилерійських боєприпасів в Україні триватиме. І щоб компенсувати брак снарядів, Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе.