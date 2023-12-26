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Одна з країн ЄС заявила про труднощі з постачанням боєприпасів для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Одна з країн ЄС заявила про труднощі з постачанням боєприпасів для України
Як зазначив міністр оборони Швеції наразі ведеться робота над укладанням угоди, яка забезпечить шведській стороні доступ до необхідних боєприпасів
фото з відкритих джерел

За даними виробника боєприпасів Nammo, який має заводи у Швеції, терміни поставки боєприпасів складають до шести років

Швеції потрібно купувати артилерійські боєприпаси, як для себе, так і для того, щоб мати можливість відправляти їх в Україну – для цього потужність заводів має збільшитися. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє SVT.

«У нас є гарні установки Archer, але вони не мають значення, якщо немає боєприпасів, якими можна стріляти», – зазначив міністр.

За словами Йонсона, Швеція має підтримувати Україну артилерійськими боєприпасами, одночасно нарощуючи власні запаси.

«Це складна ситуація», – сказав він.

Наразі ведеться робота над укладанням угоди, яка забезпечить шведській стороні доступ до необхідних боєприпасів.

За даними виробника боєприпасів Nammo, який має заводи у Швеції, терміни поставки боєприпасів зараз складають до шести років.

На додаток до нарощування своїх запасів, Швеція повинна мати можливість купувати нові снаряди в разі конфлікту. За словами Пола Йонсона, важливо, щоб заводи з виробництва боєприпасів у Скандинавії збільшили свої потужності.

Nammo заявляє, що без значних інвестицій ззовні він не може збільшувати виробництво.

«Гроші на це є в ЄС. Від нас очікують часткових інвестицій», – зазначив міністр.

Адміністрація оборонного озброєння, яка веде переговори, стверджує, що «ведеться інтенсивна робота над збільшенням виробничих потужностей і доступності артилерійських боєприпасів у Швеції і скандинавських країнах».

Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, українська промисловість та партнери активно нарощують виробництво боєприпасів. Найближчим часом можна чекати дуже приємних новин з цього приводу.

До слова, заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк вважає, що дефіцит артилерійських боєприпасів в Україні триватиме. І щоб компенсувати брак снарядів, Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе.

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Теги: Швеція боєприпаси міністр війна

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