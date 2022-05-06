Окупанти змінили тактику, на Сході підбити рашистський танк стало значно важче, – Чорновол

Навчені провальним наступом на Київ, рашисти на Сході більше не ганяють танки колонами, тож знищувати їх стало важче

Рашистські танки перестали їздити колонами, почали ховатися від українців

Програвши битву за Київ, росіяни на Сході змінили тактику дій танкових підрозділів. Про це у інтерв’ю виданню «Цензор» розповіла екснардепка Тетяна Чорновол, яка нині є учасницею російсько-української війни.

Чорновол нагадала, що «тут (на Київщині – ред.) вони ходили колонами, в одні ті самі години, по одній дорозі». На східному ж фронті «танки ховаються, танк вполювати важко, а командування хоче танк».

Військовослужбовиця-екснардепка розповіла, що воювати із російськими танками стало важче. «Останній танк, який на нас полював, був заритий у пісок – він по нас міг вцілити, а ми по ньому – ні», – пояснила Чорновол.

Тож зараз, за словами операторки «Стугни», вона фактично займається полюванням на російську військову техніку. Тетяна Чорновол також додала, що, попри націленість командування на знищення танків, їй здається важливішим зосередитися на атаках по бойових машинах піхоти (БМП).

«У танка малий екіпаж, а з БМП ти цілий взвод залишаєш без транспорту», – зазначила колишня депутатка, додавши, що краще навіть не убивати рашистів, а ранити особовий склад ворожий підрозділів, «щоб більше поранених відсилалося в Росію».

Нагадаємо, Чорновол розповіла, що у легендарному бою під Скибином на Київщині, де був розбитий 6-й танковий полк окупаційної армії і ліквідований командир полку полковник Захаров – основну роботу зробили саме українські протитанкові ракетні комплекси «Стугна» і «Корсар».