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    Події в Україні

    Влада Чернігівщини попередила про загрозу ракетних ударів по залізниці

    РФ завдає ракетних ударів по Україні - Влада Чернігівщини попередила про загрозу ракетних ударів по залізниці
    РФ завдає ракетних ударів по Україні
    фото ілюстративне

    Влада просить мешканців Чернігівщини не ігнорувати сигнал повітряної тривоги

    Сьогодні, 19 червня, можливі ворожі ракетні удари ворога по об’єктах залізниці у Чернігівській області. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

    Він зазначив, що сі відповідні служби та керівники громад попереджені.

    «Звертаюсь до громадян: не ігноруйте сигнали «Повітряна тривога». У разі надходження попередження про загрозу на додаток у телефоні, чи сигнал сирени, слідуйте в укриття», – закликав Чаус мешканців Чернігівщини.

    Як повідомлялося, на Сіверському напрямку підрозділи збройних сил Російської Федерації продовжують інженерне обладнання позицій в прикордонних районах Курської області. Відзначається нарощення системи протиповітряної оборони на території Брянської області.

    Удень 19 червня російські війська обстріляли Очаків Миколаївської області.

    19 червня вранці жителі Києва та області чули два потужні вибухи.

    Крім того, росіяни намагаються наблизитися до Харкова і перетворити його знову на прифронтове місто.

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    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина Україна окупація #stoprussia
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    Влада Чернігівщини попередила про загрозу ракетних ударів по залізниці