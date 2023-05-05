Окупанти знову накрили Херсонщину масованим вогнем, є поранені
За добу окупанти випустили по Херсонщині понад пів тисячі снарядів
За минулу добу російські окупанти 95 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 538 снарядів з важкої артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Ворог обстріляв п’ять разів місто Херсон.
Російські окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та споруди заводу у м. Берислав.
Через російську агресію троє людей дістали поранення.
Прокудін також повідомив, що за добу з деокупованої території області евакуйовано 85 осіб.
Нагадаємо, через російський обстріл Херсона 3 травня загинуло 23 людини і 46 зазнали поранень. В області оголошено триденну жалобу.
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