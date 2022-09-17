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Били струмом і випалювали хрести на тілі: рашисти жорстоко катували мешканців Куп’янська (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Били струмом і випалювали хрести на тілі: рашисти жорстоко катували мешканців Куп’янська (відео)
В'язниця-катівня у Куп'янську
фото: «Донбасс Реалии»

На допитах співробітники ФСБ «вибивали» із місцевих мешканців імена та адреси учасників АТО

СБУ отримала свідчення куп'янчанина, який постраждав від тортур ФСБ РФ: катували струмом і випалювали паяльником хрести на тілі. Про це відомство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

За даними Служби безпеки України, через знущання доводилося проходити кожному, хто потрапляв на допити до співробітників ФСБ РФ, які облаштувалися в окупованому Куп'янську.

«З цієї кімнати завжди було багато криків», – згадує куп'янчанин, який був незаконно ув'язнений російсько-окупаційними військами.

На допитах співробітники ФСБ «вибивали» із місцевих мешканців імена та адреси учасників АТО, бійців територіальної оборони, осіб, які мали проукраїнську позицію. Погрожували стратою на мінному полі та розправою над родинами, які залишилися під окупацією.

«Мене на першому допиті хвилин 40 били струмом, стріляли в мене чи то з пневматики, чи то з газового, не знаю – я в мішку був… Били битами чи залізними трубами», – розповідає жертва російських тортур. Декому паяльниками випалювали на тілі хрести.

Умови тримання незаконно ув'язнених українців також були жахливими: у невеличкій, призначеній на 2 особи камері, утримувалося 8 людей.

«Такі дії російсько-окупаційних військ підпадають під ознаки катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. Про це чітко вказано у Конвенції ООН проти катувань 1984 року, учасником якої, до речі, є і російська федерація», – ідеться у повідомленні СБУ.  

Наразі Службою безпеки проводяться  оперативно-слідчі дії для встановлення усіх мешканців деокупованих територій, які постраждали від тортур рашистів.

Раніше у результаті злагоджених дій підрозділом Kraken було успішно форсовано річку Оскол, що дозволило нашим силам вибити ворога з лівобережної частини Куп’янська на Харківщині. 

Також син начальника військової частини зривав українські символи у Куп’янську.

Нагадаємо, 10 вересня ЗСУ частково звільнили Куп'янськ від окупантів

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Теги: контрнаступ війна Куп'янськ рашисти відео

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