Окупанти зруйнували ще один навчальний заклад на Донеччині (фото)

Ворог зруйнував і пошкодив 23 цивільних об’єкти

Внаслідок російських ударів протягом минулої доби постраждали 10 населених пунктів Донеччини. Є жертви серед цивільних. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«Поліція задокументувала 15 воєнних злочинів РФ за добу. Зруйновано житлові будинки, заводський цех, заклад культури. Російська армія атакувала міста Бахмут, Часів Яр, Сіверськ, Красногорівка, Авдіївка, села Зеленопілля, Андріївка, Курдюмівка, Катеринівка, Максимільянівка», – йдеться в повідомленні.

Окупанти застосували проти мирного населення авіацію, ЗРК «С-300», артилерію. Загинули та дістали поранення мирні мешканці. Ворог зруйнував і пошкодив 23 цивільних об’єкти, серед яких 19 – оселі громадян.

«Другий ранок поспіль під ударом рашистів перебуває Слов’янськ. Внаслідок обстрілу зазнав руйнувань і загорівся хіміко-механічний технікум. За попередніми даними, люди не постраждали. На місці продовжують працювати поліцейські та рятувальники», – додали в поліції.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

З початку обов’язкової евакуації за допомогою поліції евакуйовано 10 840 осіб, серед них 1810 – діти, 476 – люди з інвалідністю.

10 фото На весь екран



















Нагадаємо, триває 184-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донеччині окупанти не полишають спроб ведення наступу. А на півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.