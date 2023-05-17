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Якщо Україна визволить Крим, це буде на користь Африці – WSJ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Якщо Україна визволить Крим, це буде на користь Африці – WSJ
Без Севастополя російським військовим кораблям довелося б діставатися Середземномор'я за допомогою трьох інших флотів
фото ілюстративне

Без Севастополя Росія не може так легко підтримувати свої воєнні операції на Близькому Сході

Захід повинен підтримати мету України щодо повернення Криму не лише тому, що півострів – це суверенна українська територія, але й тому, що його повернення позбавить Росію Севастополя, найкращої військово-морської бази в Чорному морі. Про це заявив професор історії і стратегії Військово-морського коледжу США Сара Пейн, передає Wall Street Journal.

«Доки Росія не втратить Севастополь, Близький Схід і Африканський Ріг будуть залишатися неспокійними, оскільки  Москва досі зберігає право вето на встановлення миру в регіоні, яке вона має з часів арабо-ізраїльської війни 1967 року», – зазначає він.

Видання наводить слова Андрія Громикова, який обіймав посаду міністра закордонних справ СРСР з 1957 по 1985 рік, що у мирні часи стороння країна з третьосортною економікою, така як Росія, не мала б значного впливу на Близькому Сході. Але поки регіон залишається нестабільним, Росія може втрутитися як посередник і накласти вето на мирні плани, озброївши сторону, яка не бажає врегулювання конфлікту. 

WSJ зазначає, що без Севастополя Росія не може так легко підтримувати свої воєнні операції на Близькому Сході чи в Африці. Військові інтервенції вимагають солдатів, так само як і великої кількості важкого озброєння і логістичної підтримки, які здебільшого приходять через море. Поки Росія контролює Севастополь, вона може підтримувати свої сирійські бази Тартус і Латакія через Босфор. А з цими базами Росія може дотягнутися до будь-якої точки вздовж східного Середземномор’я і аж до Африканського Рогу. Втрата Севастополя знищить ці можливості. Головний російський чорноморський порт Новоросійськ не підходить для цієї ролі.

Без Севастополя російським військовим кораблям довелося б діставатися Середземномор'я за допомогою трьох інших флотів: Балтійського флоту в далекому Калінінграді, ще більш віддаленого Північного флоту, який базується в Сєвєроморську за Полярним колом, і Тихоокеанського флоту на півострові Камчатка. 

Більше того, у Росії немає баз між цими місцями і Середземним морем. Транзитні відстані величезні. Суецький канал був би вкрай важливим для скорочення шляху Тихоокеанського флоту, що пояснює постійну увагу Росії до водних шляхів, які визначають доступ до нього – Східного Середземномор'я і Червоного моря.

Нагадаємо, США звинуватили Південну Африку в постачанні боєприпасів Росії через російський корабель, який пришвартувався на військово-морській базі Саймонс-Таун у Кейптауні в грудні минулого року. За даними ЗМІ, ці звинувачення прозвучали від посла США в Південній Африці Рубена Бріджіті. Як сказав посол, він упевнений, що до трюму судна завантажили зброю на його зворотному шляху до Росії.

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Теги: Африка Крим Україна

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