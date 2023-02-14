Цьогоріч Україна може перемогти Росію та звільнити Крим: генерал США назвав умови

Годжес переконаний: заяви про величезні тисячі російських військ в Україні перебільшені

Україна здатна перемогти Росію у 2023 році. Також ЗСУ цілком можуть деокупувати Кримський півострів. Генерал-лейтенант, колишній командувач сухопутними військами США в Європі Бен Годжес в інтерв'ю ТСН заявив, що це залежатиме від подальшої допомоги Заходу нашій країні.

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Україна проявила неабияку стійкість, тож уже цьогоріч є шанси здолати РФ. До вирішальних факторів перемоги належать і санкції проти країни-агресорки, а також незламність українців і негаразди в армії окупантів.

«Я вірю, що Україна може перемогти Росію, у тому числі звільнити Крим в цьому році. Якщо захід на чолі з США продовжуватиме надавати все, ми заявили раніше: зброю, боєприпаси, обладнання. І, якщо ми продовжимо зберігати санкції проти Росії. І це, враховуючи якість оборони України, якість стійкості українського народу, а також численні проблеми з боку Росії...» – наголосив Годжес.

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За його словами, заяви про величезні тисячі російських військ в Україні перебільшені. До того ж складне становище країни-агресорки загострюють баталії між військовими керівниками.

«У росіян стільки проблем, вони зазнають стільки втрат, у них стільки внутрішніх протистоянь між Пригожиним, Кадировим, Шойгу. Я думаю, що дуже реалістично очікувати, що Україна доб'ється успіху в цьому році, якщо все це буде продовжуватися. Але ми також повинні чітко розуміти, маю на увазі, що Україна також зазнає багато втрат» – зауважив американський генерал.

Нагадаємо, Годжес пояснив, чи наважиться Росія застосувати ядерну зброю.