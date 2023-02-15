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Денис Казанський Журналіст

Етноцид у Криму. Росіяни визнали свій злочин

glavcom.ua
Рупори Кремля «дивуються», чому з окупованих територій зникають українці
скріншот з сайту

Москва намагається скасувати цілий народ

Російський пропагандистський сайт «Антифашист» пише, що у Криму «зникають українці». За результатами «перепису», який провела російська окупаційна влада у 2021 році, зазначяається, що українців у Криму проживає лише 8%. Хоча до анексії українців на півострові було 25%. А росіяни у 2014 році стверджували, що українців у Криму 16%. Тобто навіть за даними самої РФ відсоток українців скоротився за 7 років у два рази, що ніяк неможливо пояснити природними процесами.

Пропагандисти називають те, що сталося, «демографічною сенсацією». Та взагалі-то в усьому світі це називається просто «етноцид». Українців або змушують відмовлятися від своєї національності, чинячи на них тиск (що опосередковано визнається у статті), або просто фальсифікують дані перепису, занижуючи відсоток українського населення.

Етноцид у Криму. Росіяни визнали свій злочин фото 1
Етноцид у Криму. Росіяни визнали свій злочин фото 2

У будь-якому випадку відбувається очевидний злочин. Москва намагається скасувати цілий народ і буквально зачищає окуповані території від українців, змушуючи їх виїжджати чи відмовлятися від свого коріння.

І за цей злочин Росії також треба буде відповідати.

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Джерело
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Теги: Крим росіяни Москва населення влада злочин окуповані території українці

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Денис Казанський

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