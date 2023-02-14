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Працювати у Криму: стало відомо, яких кадрів потребуватиме звільнений півострів

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Працювати у Криму: стало відомо, яких кадрів потребуватиме звільнений півострів
Неможливо сформувати штат лише з місцевих жителів, які 9 років проживали в окупації
фото з відкритих джерел

Тільки службовців знадобиться близько 50 тис. осіб, значну частину яких пропонують винаймати на підконтрольній українському уряду території

Україна як держава має забезпечити правопорядок, гуманітарні потреби, належний рівень управління звільненою територією. Про це заявила  представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева під час брифінгу щодо невідкладних кроків України після деокупації Кримського півострова, повідомляє Офіс президента.

Саме для реалізації цих завдань планується залучити близько 50 тис. осіб, значну частину яких буде набрано саме на підконтрольній українському уряду території. «Для забезпечення керованості ситуації на звільненій території треба створити щонайменше місцеві військові чи військово-цивільні адміністрації, проте ми не зможемо сформувати штат лише з місцевих жителів, які 9 років проживали в окупації», – підкреслила Таміла Ташева.

За її словами, вже різним державним органам було поставлено питання щодо щодо кадрових резервів. Так, за даними МВС, для забезпечення виконання завдань, наприклад, ДПСУ необхідно додатково близько 5 тис. працівників, Нацполіції – близько 7,2 тис., ДСНС – близько 3 тис., Нацгвардії – 12,5 тис.

«Створюється цілий напрям освітньої підготовки як державних службовців, які вже працюють на відповідних посадах, так і осіб, які лише планують вступити на держслужбу», – наголосила представниця президента України в АР Крим.

Нагадаємо, що вона також звернулася до росіян, які незаконно переїхали в український Крим, і порадила їм повернутися до Росії. «Час, коли ви можете вільно і безпечно, хоч і незаконно, залишити український півострів, добігає кінця. Вам варто потурбуватися, аби встигнути знайти собі житло на території Росії, якщо його у вас нема, та вивезти майно», – сказала представниця президента.

А минулого тижня у Кабміні відбулася нарада про підготовку до деокупації Криму. Український уряд вважає, що з огляду на перспективи деокупації Криму необхідно починати готувати кадри вже зараз. 

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Теги: Крим деокупація кадрові зміни

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