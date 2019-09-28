В окупованому Криму самоскид розвалив міст на ділянці траси «Таврида» (відео)



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Водій вантажівки не постраждав

Як повідомляють очевидці, подія сталася 27 вересня поряд з селом Новопавлівка Бахчисарайського району.

Про це повідомляє KafaNews.

«Водій субпідрядної організації, під’їжджаючи до шляхопроводу, проігнорував знак про необхідність дотримуватися уваги і опустити кузов на під’їзді до штучної споруди. В результаті піднятий кузов вантажівки збив дві укладені балки шляхопроводу. Водій вантажівки не постраждав. Завдані збитки встановлюються, їх буде стягнуто з субпідрядної організації», – заявили окупанти.

А как тебе такое, Илон Маск? В Крыму КамАЗ оккупантов совершил рывок и развалил строящийся путепровод на трассе "Таврида".

Всё ближе и ближе к ватной святыне... pic.twitter.com/uhFXcBv2Ku — Vіtаuskаs (@Vitauskas_A) September 27, 2019

Деякі користувачі соцмереж почали дякувати водієві і натякати на те, що якби він не звалив балки, то це напевно б зробили солдати НАТО.

Нагадаємо, навесні окупанти анонсували запуск пробного поїзда Керченським мостом.