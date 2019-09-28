В окупованому Криму самоскид розвалив міст на ділянці траси «Таврида» (відео)
Водій вантажівки не постраждав
Як повідомляють очевидці, подія сталася 27 вересня поряд з селом Новопавлівка Бахчисарайського району.
Про це повідомляє KafaNews.
«Водій субпідрядної організації, під’їжджаючи до шляхопроводу, проігнорував знак про необхідність дотримуватися уваги і опустити кузов на під’їзді до штучної споруди. В результаті піднятий кузов вантажівки збив дві укладені балки шляхопроводу. Водій вантажівки не постраждав. Завдані збитки встановлюються, їх буде стягнуто з субпідрядної організації», – заявили окупанти.
А как тебе такое, Илон Маск? В Крыму КамАЗ оккупантов совершил рывок и развалил строящийся путепровод на трассе "Таврида".— Vіtаuskаs (@Vitauskas_A) September 27, 2019
Всё ближе и ближе к ватной святыне... pic.twitter.com/uhFXcBv2Ku
Деякі користувачі соцмереж почали дякувати водієві і натякати на те, що якби він не звалив балки, то це напевно б зробили солдати НАТО.
Нагадаємо, навесні окупанти анонсували запуск пробного поїзда Керченським мостом.