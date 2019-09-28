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    Події в Україні

    В окупованому Криму самоскид розвалив міст на ділянці траси «Таврида» (відео)

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    В окупованому Криму самоскид розвалив міст на ділянці траси «Таврида» (відео)

    Водій вантажівки не постраждав

    Як повідомляють очевидці, подія сталася 27 вересня поряд з селом Новопавлівка Бахчисарайського району.

    Про це повідомляє KafaNews.

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    «Водій субпідрядної організації, під’їжджаючи до шляхопроводу, проігнорував знак про необхідність дотримуватися уваги і опустити кузов на під’їзді до штучної споруди. В результаті піднятий кузов вантажівки збив дві укладені балки шляхопроводу. Водій вантажівки не постраждав. Завдані збитки встановлюються, їх буде стягнуто з субпідрядної організації», – заявили окупанти.

    Деякі користувачі соцмереж почали дякувати водієві і натякати на те, що якби він не звалив балки, то це напевно б зробили солдати НАТО.

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    Нагадаємо, навесні окупанти анонсували запуск пробного поїзда Керченським мостом.

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