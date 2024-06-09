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Оновлення даних у ТЦК: фахівець вказав на важливий нюанс

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Оновлення даних у ТЦК: фахівець вказав на важливий нюанс
До військкомату необхідно брати паспорт та військовий квиток
фото з відкритих джерел

Роман Істомін пояснив, які документи треба взяти з собою до військкомату

Щоб стати на облік в іншому територіальному центрі комплектування, перед тим військовозобов'язаний повинен знятися із обліку за попереднім місцем проживання. Про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін для «Фокус».

Водночас він наголошує, якщо виникають форс-мажорні ситуації, наприклад, зараз війна в Україні і людина є внутрішньо переміщеною особою або її населений пункт взагалі перебуває під тимчасовою російською окупацією, вона може прибути до ТЦК саме за своїм новим місцем проживання і встати на військовий облік без явки в свій «старий» ТЦК.

Із документів, насамперед, потрібно взяти паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток або тимчасове посвідчення, чи посвідчення про приписку, зазначив Істомін.

«Якщо ми кажемо про оновлення даних, то потрібно брати всі документи, які підтверджують зміни цих самих даних. Але якщо ми говоримо про уточнення своїх персональних даних, які треба оновити протягом 60 днів, то зробити це можна взагалі без відвідання ТЦК, оскільки законом передбачено, що зробити це можна у ЦНАПі або навіть за допомогою застосунку «Резерв+», – пояснив він.

Нагадаємо, що поки що застосунок «Резерв+», як витяг із ЦНАПу, є лише підтвердженням того, що громадянин уточнив свої персональні дані протягом 60 днів. Однак це не відміняє того, що під час воєнного стану кожен громадянин України чоловічої статі віком від 18 до 60 років повинен мати при собі військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу, та пред'являти їх за вимогою військовослужбовців ТЦК та СП або поліцейських. 

До слова, непроживання військовозобов’язаного за адресою, яку він вказав під час оновлення даних у застосунку «Резерв+», може вважатися причиною для накладення штрафу чи навіть блокування банківського рахунку.

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Теги: війна паспорт документи квиток роман

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