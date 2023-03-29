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Онуфрій вирішив покарати архімандрита Авраамія, який перейшов до ПЦУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Онуфрій вирішив покарати архімандрита Авраамія, який перейшов до ПЦУ
Архімандрит Авраамія перейшов з УПЦ МП до Православної церкви України і став намісником Лаври
фото з відкритих джерел

В УПЦ МП звинуватили Авраамія в «грубому порушення присяги священнослужителя»

Очільник Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій вирішив покарати архімандрита Авраамія (Лотиша), який сьогодні перший з монахів Києво-Печерської лаври перейшов до ПЦУ. Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ. 

В УПЦ МП звинуватили Авраамія в «ухиленні у розколі» та «грубому порушення присяги священнослужителя». На нього накладено заборону у священнослужінні.

«За дії, які порушують 10, 11 та 39-те правила святих Апостолів, 2-ге правило Антіохійського Собору, указом Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія від 29 березня 2023 року архімандрит Аврамій (Лотиш) забороняється у священнослужінні без права причастя Святих Христових Таїн», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що «заборона у священнослужінні» – стандартне покарання, яке Московський патріархат застосовує до своїх кліриків, що вирішили перейти до Православної церкви України. Проте за словами представників ПЦУ, такі рішення не мають канонічної сили. Всі священнослужителі, яких «покарала» УПЦ МП, продовжують звершувати своє служіння, але вже у складі ПЦУ.

Нагадаємо, останній день представників УПЦ МП у стінах Києво-Печерської лаври пройшов доволі насичено. На території святині збиралося чимало вірян Московського патріархату, пройшов молебень. Основні події відбулися довкола Хрестовоздвиженської церкви на території Києва-Печерської лаври. Після служби Павла (Лебідя) провели до його резиденції, де він пересів у Mercedes та виїхав з монастиря.

Блаженнійший митрополит Епіфаній затвердив члена Духовного собору Свято-Успенської Києво-Печерської лаври архімандрита Авраамія (Лотиша) виконувати обов’язки намісника Лаври у складі Православної церкви України.

Теги: Києво-Печерська лавра Московська церква в Україні Митрополит Онуфрій

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