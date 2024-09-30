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Втрати ворога станом на 30 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 30 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 950-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Facebook/Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1250 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка 30 вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 30 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 30 вересня втратила

  • особового складу ‒ близько 653060 (+1250) осіб,
  • танків ‒ 8874 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17503 (+27) од,
  • артилерійських систем – 18822 (+27) од,
  • РСЗВ – 1204 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 963 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16224 (+38),
  • крилаті ракети ‒ 2610 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25548 (+53) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3313 (+16).
Втрати ворога у війні станом на 30 вересня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 30 вересня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 30 вересня

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – три судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 10 суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 30 вересня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 30 вересня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 30 вересня 2024 року ворог завдав удару по Україні ракетами різних типів та ударними БпЛА. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 76-ти засобів повітряного нападу противника:

  • однієї балістичної ракети «Іскандер-М» з окупованого Криму;
  • однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області;
  • однієї протирадіолокаційної ракети Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
  • 73 ударних БпЛА типу «Shahed» із районів Курськ, Єйськ, Орел – РФ.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 67 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три – локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ. Один БпЛА залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота.

Втрати авіаційних систем ворога за 30 вересня 2024 року
Втрати авіаційних систем ворога за 30 вересня 2024 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 950-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, ситуація в районі Вугледара залишається напруженою. Російські війська посилюють свої спроби захопити місто, зокрема, прагнучи закріпитися у багатоповерхівках на його околицях.

Як повідомлялося, командувач Сухопутних військ України Олександр Павлюк повідомив, що з 22 по 29 вересня українські сили знищили понад 300 одиниць техніки російських військ на фронті. Це включає як бронетехніку, так і автомобільні засоби. 

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Теги: окупанти ЗСУ війна Генштаб

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