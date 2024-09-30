Втрати ворога станом на 30 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1250 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка 30 вересня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 30 вересня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 30 вересня втратила:
- особового складу ‒ близько 653060 (+1250) осіб,
- танків ‒ 8874 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17503 (+27) од,
- артилерійських систем – 18822 (+27) од,
- РСЗВ – 1204 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 963 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16224 (+38),
- крилаті ракети ‒ 2610 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25548 (+53) од,
- спеціальна техніка ‒ 3313 (+16).
Активність флоту окупантів станом на 30 вересня
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – три судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 10 суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 30 вересня 2024 року ворог завдав удару по Україні ракетами різних типів та ударними БпЛА. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 76-ти засобів повітряного нападу противника:
- однієї балістичної ракети «Іскандер-М» з окупованого Криму;
- однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області;
- однієї протирадіолокаційної ракети Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
- 73 ударних БпЛА типу «Shahed» із районів Курськ, Єйськ, Орел – РФ.
Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 67 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.
Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три – локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ. Один БпЛА залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота.
Нині триває 950-й день повномасштабної війни в Україні.
Нагадаємо, ситуація в районі Вугледара залишається напруженою. Російські війська посилюють свої спроби захопити місто, зокрема, прагнучи закріпитися у багатоповерхівках на його околицях.
Як повідомлялося, командувач Сухопутних військ України Олександр Павлюк повідомив, що з 22 по 29 вересня українські сили знищили понад 300 одиниць техніки російських військ на фронті. Це включає як бронетехніку, так і автомобільні засоби.
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