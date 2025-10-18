Головна Країна Події в Україні
Росіяни пішли в масовані штурми на одній із ділянок фронту

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Росіяни пішли в масовані штурми на одній із ділянок фронту
Сили оборони штурмують відтинок фронту під Добропіллям і закріплюються на не так давно відбитих у росіян позиціях
Окупанти хочуть розблокувати свої війська, які опинилися фактично в оточенні

Ворог не припиняє гнати техніку на позиції ЗСУ, що на околицях Добропілля, і за тиждень провів два механізовані штурми в напрямку сіл Володимирівка та Софіївка. Сили оборони кажуть, такої масованої атаки на цьому напрямку не бачили з пів року, бо через навалу дронів з обох боків фронту техніку в боях майже не застосовують. Десантники 82-ї бригади, залучені до штурму Добропільського виступу, називають механізовані атаки росіян не інакше, як останніми спробами пробити коридор до своїх. Як інформує «Главком», про це йдеться у матеріалі tsn.ua.

Сили оборони штурмують відтинок фронту під Добропіллям і закріплюються на не так давно відбитих у росіян позиціях. Вже не перший тиджень тут триває операція з зачищення звільнених від окупантів територій.

«80% противника знищуються за допомогою БпЛА», – каже Владислав Камінський, заступник командира батальйону 82-ї десантно-штурмової бригади.

Росіяни тут опинилися в оточенні. Принаймні таке враження складається, якщо поглянути на карту «Дипстейт». Щоправда десантники 82-ї бригади, які прибули сюди на зачищення ворога ще кілька місяців тому, обережніші з такими оцінками, бо лінія фронту тут рухається щодня.

«Ми обрізали деякі ділянки, поки противник не підтягнув резерви, і почали зачистку цих ділянок. Він не міг підтримати свої війська якимись засобами артилерії, бо зайшов дуже далеко», – каже командир 3-го батальйону 82-ї ДШБ Богдан Бурделюк.

Василь та Олександр – одні з тих штурмовиків, які відтісняли росіян. Це той самий відтинок фронту, який військові оглядачі прозвали вухами зайців. Воїни не так давно були мобілізовані та пройшли базову військову підготовку, але вже встигли знищити не одного росіянина під Добропіллям.

Олександр показує свою штурмову гвинтівку. Отримав її, щойно прийшов після навчального центру у 82-гу бригаду. Бельгійська зброя у тому бою не підвела, каже десантник. А штурмувати ворога, й потім ще закріплюватися на відбитій позиції довелося майже 10 днів.

Не всі росіяни охоче здавалися в полон, кажуть десантники. Але у воїнів є аргументи, щоб змусити окупантів відступити.

«У нас є такий метод – називається аршгумент. Рюкзак 12 кг вибухівки. Закидується у ВОП і ВОП помаленьку починає злітати в повітря. Три рюкзачки туди закинули, і вони поняли, що треба здаватися», – каже Владислав Камінський, заступник командира батальйону 82-ї десантно-штурмової бригади.

Тоді 82-га взяла в полон дев’ять окупантів. Вони дослухалися аргументів десантників. Тепер на екрані охоплений полум’ям бліндаж. Росіяни в полон не пішли, тож так і залишилися у ньому.

Ворог не припиняє гнати техніку на наші позиції на околицях Добропілля і за тиждень провів два механізованих штурми у напрямку сіл Володимирівка та Софіївка

На Добропільському напрямку ще чимало роботи, кажуть десантники. Ворожа піхота суттєво засіла в лісосмугах і балках, а російські командири шлють у бої нову. Два механізовані штурми з десятками броні та сотнями окупантів витримали десантники лише за останній тиждень. Вся техніка палала в полях під Володимирівкою – селом, що за задумом ворога мало відкрити коридор до своїх, які в оточенні, та обійти з тилу наші війська.

Нагадаємо, українські військові продовжують ліквідацію російських окупантів, які опинилися в котлах в районі Добропілля на Донеччині.

Як відомо, російські підрозділи в районі Добропілля потрапили в оточення. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов повідомив, що українські військові змогли «відрізати» так звані «клешні», які сформували окупанти.

