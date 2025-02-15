Карта бойових дій в Україні станом на 15 лютого 2024 року

Окупанти були активні на Покровському напрямку

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку

За добу російські загарбники завдали 45 авіаційних ударів, скинули 64 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження близько тисячі дронів-камікадзе та здійснили понад чотири з половиною тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни

За минулу добу відбулося 99 бойових зіткнень. Наші військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину України, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Окупанти були активні на Покровському напрямку. Сьогодні там, за попередніми даними, було знешкоджено 153 окупанти, з них 84 - безповоротно. Також знищено п’ять одиниць автомобільної техніки, мотоцикл, протитанковий засіб, причіпну гаубицю «Мста-Б», чотири антени БпЛА, портативну станцію радіоелектронної боротьби, три розвідувальні дрони. До того ж пошкоджено танк та чотири гармати росіян.

На Харківському напрямку

Наші війська відбивають одну атаку противника у районі Глибокого.

На Куп’янському напрямку

Ворог проводив наступальні дії в напрямках Загризового та Глушківки, де українські захисники зупинили дві ворожі атаки, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники вісім разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Богуславка, Нове, Греківка та Колодязі. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбили два штурми окупаційних військ поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Григорівки, одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку

На цьому напрямку тривають два ворожих штурми позицій наших захисників поблизу Часового Яру. Одне боєзіткнення Сили оборони успішно відбили.

На Торецькому напрямку

Десять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка. Сім ворожих атак успішно відбито нашими оборонцями, ще три - продовжуються до цього часу.

На Покровському напрямку

За минулу добу противник атакував у районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новопавлівка, Успенівка, Котлине, Андріївка, Дачне, Улакли та Шевченко. Наші захисники зупинили 26 штурмових дій противника, сім боєзіткнень тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку

Ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке. Досі тривають два боєзіткнення.

На Курському напрямку

Протягом минулої доби відбулося 13 боєзіткнень.