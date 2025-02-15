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Карта бойових дій в Україні станом на 15 лютого 2024 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 15 лютого 2024 року
Окупанти були активні на Покровському напрямку
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку

За добу російські загарбники завдали 45 авіаційних ударів, скинули 64 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження близько тисячі дронів-камікадзе та здійснили понад чотири з половиною тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. 

Новини війни

За минулу добу відбулося 99 бойових зіткнень. Наші військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину України, завдаючи йому вогневого ураження.  Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Окупанти були активні на Покровському напрямку. Сьогодні там, за попередніми даними, було знешкоджено 153 окупанти, з них 84 - безповоротно. Також знищено п’ять одиниць автомобільної техніки, мотоцикл, протитанковий засіб, причіпну гаубицю «Мста-Б», чотири антени БпЛА, портативну станцію радіоелектронної боротьби, три розвідувальні дрони. До того ж пошкоджено танк та чотири гармати росіян. 

На Харківському напрямку

Наші війська відбивають одну атаку противника у районі Глибокого. 

Карта бойових дій в Україні станом на 15 лютого 2024 року фото 1

На Куп’янському напрямку

Ворог проводив наступальні дії в напрямках Загризового та Глушківки, де українські захисники зупинили дві ворожі атаки, ще два боєзіткнення тривають дотепер. 

Карта бойових дій в Україні станом на 15 лютого 2024 року фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники вісім разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Богуславка, Нове, Греківка та Колодязі. Три боєзіткнення тривають дотепер. 

Карта бойових дій в Україні станом на 15 лютого 2024 року фото 3

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбили два штурми окупаційних військ поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Григорівки, одне боєзіткнення досі триває. 

Карта бойових дій в Україні станом на 15 лютого 2024 року фото 4

На Краматорському напрямку

На цьому напрямку тривають два ворожих штурми позицій наших захисників поблизу Часового Яру. Одне боєзіткнення Сили оборони успішно відбили. 

Карта бойових дій в Україні станом на 15 лютого 2024 року фото 5

На Торецькому напрямку

Десять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка. Сім ворожих атак успішно відбито нашими оборонцями, ще три - продовжуються до цього часу.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 лютого 2024 року фото 6

На Покровському напрямку

За минулу добу противник атакував у районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новопавлівка, Успенівка, Котлине, Андріївка, Дачне, Улакли та Шевченко. Наші захисники зупинили 26 штурмових дій противника, сім боєзіткнень тривають дотепер. 

Карта бойових дій в Україні станом на 15 лютого 2024 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке. Досі тривають два боєзіткнення. 

Карта бойових дій в Україні станом на 15 лютого 2024 року фото 8

На Курському напрямку

Протягом минулої доби відбулося 13 боєзіткнень. 

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Теги: окупанти ЗСУ війна Генштаб військові росіяни

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