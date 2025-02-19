Буданов після резонансних заяв Трампа звернувся до українців

Буданов коротко і лаконічно підтримав українців

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов на тлі перемовин РФ та США в Саудівській Аравії та після суперечливих заяв очільника США Дональда Трампа вирішив звернутися до українців, аби підтримати та дати надію. Допис зʼявився у Telegram-каналі військового.

Так, Буданов висловився доволі коротко. «Вистоїмо», – написав він.

скриншот: Telegram / Начальник ГУР МО України

Раніше Кирило Буданов заявив, що Північна Корея та Росія зміцнюють військову співпрацю в багатьох секторах, включаючи технології, науку та промисловість.

Як приклад керівник ГУР, навів ракету КН-23, яку Північна Корея поставила Росії: «Спочатку її точність була дуже низькою, з похибкою від 500 до 1500 м. Але російські ракетні фахівці внесли технічні модифікації, розв'язавши цю проблему. Тепер ракета значно точніша і становить набагато більшу загрозу».

Буданов попередив, що цей технологічний прогрес може мати серйозні наслідки для безпеки Південної Кореї та Японії, обидві з яких знаходяться в радіусі дії ракет Північної Кореї.

Нагадаємо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася. Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що делегації США та РФ в Ер-Ріяді обговорили майбутнє економічне співробітництво, включаючи світові ціни на енергоносії.

Після цього президент США Дональд Трамп заявив: «У них було три роки, щоб сісти за стіл переговорів». За його словами, він позитивно оцінює зустріч представників Росії та США в Ер-Ріяді, підкресливши, що вона зміцнила його впевненість у можливості врегулювання війни в Україні.

Також Трампа наголосив на вимозі щодо проведення виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. «У нас є ситуація, коли в Україні не було виборів, де фактично діє військовий стан... Зеленський – лідер в Україні, я маю це сказати, але в нього лише 4% підтримки» – сказав президент США Дональд Трамп.

Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки. Після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському.