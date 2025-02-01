Атака на Полтаву: моторошні відео перших хвилин після удару

Російська ракета влучила в будинок у Полтаві

У мережі з’явилося відео з першими хвилинами після влучання ракети по Полтаві.

На кадрах видно зруйновану багатоповерхівка і як горять авто.

Попередньо, окупанти знесли цілий підʼїзд.

На місці працюють всі необхідні служби.

Перші хвилини після прильоту в житловий будинок у Полтаві pic.twitter.com/wjRkSHYHMH — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 1, 2025

Полтава. Моторошні кадри наслідків влучання рашистської ракети у багатоповерхівку 😱 pic.twitter.com/4TUIwhUNhU — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 1, 2025

😱Моторошні кадри з місця влучання в багатоповерхівку в Полтаві. Знищено підʼїзд, є інформація про загиблих.😥 pic.twitter.com/siRCv8PLHC February 1, 2025

Інформація про постраждалих уточнюється.

Моторошне відео з Полтави. Влучання в житловий будинок 😱 pic.twitter.com/mhrQ1dvlMR — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 1, 2025

Раніше повідомлялося, що окупанти атакували Харківщину. У Харкові є влучання в житлову забудову.

На Полтавщині ворог атакував енергетику.

Нагадаємо, що сьогодні зранку Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. У низці областей запроваджено аварійні відключення.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

До слова, триває 1074-й день повномасштабної війни.

Противник завдав 49 авіаційних ударів, залучив 99 КАБ, використав для ураження 900 дронів-камікадзе. Здійснив близько п’яти тисяч артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Загалом від початку минулої доби відбулося 132 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.