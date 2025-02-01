Атака на Полтаву: моторошні відео перших хвилин після удару
Російська ракета влучила в будинок у Полтаві
У мережі з’явилося відео з першими хвилинами після влучання ракети по Полтаві.
На кадрах видно зруйновану багатоповерхівка і як горять авто.
Попередньо, окупанти знесли цілий підʼїзд.
На місці працюють всі необхідні служби.
Перші хвилини після прильоту в житловий будинок у Полтаві pic.twitter.com/wjRkSHYHMH— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 1, 2025
Полтава. Моторошні кадри наслідків влучання рашистської ракети у багатоповерхівку 😱 pic.twitter.com/4TUIwhUNhU— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 1, 2025
😱Моторошні кадри з місця влучання в багатоповерхівку в Полтаві. Знищено підʼїзд, є інформація про загиблих.😥 pic.twitter.com/siRCv8PLHC— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 1, 2025
Інформація про постраждалих уточнюється.
Моторошне відео з Полтави. Влучання в житловий будинок 😱 pic.twitter.com/mhrQ1dvlMR— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 1, 2025
Раніше повідомлялося, що окупанти атакували Харківщину. У Харкові є влучання в житлову забудову.
На Полтавщині ворог атакував енергетику.
Нагадаємо, що сьогодні зранку Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. У низці областей запроваджено аварійні відключення.
Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
До слова, триває 1074-й день повномасштабної війни.
Противник завдав 49 авіаційних ударів, залучив 99 КАБ, використав для ураження 900 дронів-камікадзе. Здійснив близько п’яти тисяч артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Загалом від початку минулої доби відбулося 132 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.
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