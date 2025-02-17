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У Києві працює ППО по ворожим БпЛА

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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У Києві працює ППО по ворожим БпЛА
У столиці гучно
фото з відкритих джерел

Залишайтеся в укриттях

У Києві о 23:12 було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних Силах ЗСУ написали, що у столиці існує загроза застосування ударних БпЛА.

Пізніше Віталій Кличко повідомив, що на Оболоні та на лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Місцеві телеграм-канали писали, що у столиці гучно.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Раніше ми писали, що російське командування віддало наказ про знищення міста Суджа на Курщині, щоб звинуватити у цьому ЗСУ. Про це заявив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський.

«За інформацією джерела, наближеного до командного складу ворожого угрупування, стало відомо, що отримана вказівка тиждень тому про знищення міста Суджі по квадратам. Залишити випалену землю, в масовому вбивстві цивільних звинуватити Збройні сили України», – сказав Дмитрашківський.

За словами пресофіцера, ворог уже третю добу реалізує цей кривавий план. Повідомити про кількість загиблих серед мирного населення поки немає можливості. РФ постійно наносить авіаційні артилерійські удари, знищуючи мирну інфраструктуру. Отже пошук та евакуація мирного населення неможливі

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Теги: Віталій Кличко війна безпілотник Повітряні сили ЗСУ

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