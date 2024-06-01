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Останній обмін полоненими був на межі зриву: омбудсман розповів подробиці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Останній обмін полоненими був на межі зриву: омбудсман розповів подробиці
Україна 31 травня повернула з російського полону 75 людей
фото: Сергій Лисак/Telegram

Лубінець: «Росіяни без жодних пояснень викреслюють 99% людей зі списків на обмін, які ми подаємо»

Російська сторона не дотримується жодних правил при формуванні списків полонених для обмінів. Про це розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець в етері телемарафону.

«Міжнародними конвенціями чітко визначені пріоритети таких обмінів – спочатку повертаються важкопоранені, жінки, потім інші. Повинні бути якісь правила, за якими відбуваються такі речі. Ніяких відповідей від російської сторони, окрім: ми подумаєм, ми візьмемо в роботу. Потім без жодних пояснень вони викреслюють 99% людей зі списків, які ми подаємо, і потім кажуть: хочете – забирайте цих, не хочете – не забирайте. Знову ж таки, Україна ніколи не ставала в ультимативну позицію. Зрозуміло, що ми піднімаємо питання щодо жінок, важкопоранених, але натомість цей обмін був на межі зриву, але нам вдалося його провести», – сказав омбудсман.

Він розповів історії двох жінок, яких повернули під час обміну 31 травня. Одна з них, захисниця Маріуполя, два роки була в полоні, її сина окупанти утримували на тимчасово захоплених територіях. Його Україні вдалося звільнити раніше.

«Нам спочатку вдалося повернути її сина. Потім ми неодноразово піднімали питання щодо її повернення. Ми залучали навіть окремого посередника по її звільненню. На жаль, нам це не вдалося зробити раніше. І от сьогодні вона повернулася і більше ніж за два роки вперше обійняла сина», – розповів омбудсман.

Також у межах обміну до України повернулася представниця Національної поліції Мар’яна Чечелюк. Лубінець розповів, що її не просто утримували в полоні, а й катували як фізично, так і морально.

«Її декілька разів привозили на обміни і потім повідомляли, що Україна від неї відмовлялась, і повертали назад. Ми можемо тільки уявити, що відчувала дівчина в цей момент», – сказав Лубінець.

Він зазначив, що надіслав кілька десятків листів у міжнародні організації і порушував питання щодо неї з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, але результатів вдалося досягти тільки зараз.

«Згідно з міжнародними конвенціями, вона представниця Національної поліції, вона не є комбатантом, вона не воювала проти росіян. І Росія в порушення всіх норм її тримала і повернула тільки через процедуру обміну», – зазначив омбудсман.

Лубінець додав, що Україна фіксує, в якому стані передає російських військовополонених, і те, в якому стані повертаються наші громадяни. За його словами, всі, кого 31 травня повернули з полону, розповідають про тортури, повідомляють , що не бачили представників Комітету Червоного Хреста. Третина зі звільнених – поранені, важкопоранені, усі знесилені, мають втрату ваги, потребують лікування та реабілітації.

«При цьому про всіх ми можемо сказати, що психологічно всі стійкі, всі зраділи, коли побачили, що обмін відбувся», – сказав Лубінець.

Нагадаємо, що 31 травня в межах обміну полоненими в Україну повернулися 70 чоловіків і п’ятеро жінок. Щонайменше третина військовополонених має поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.

Як зазначає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, 19 людей потрапили в полон із острова Зміїний, 10 оборонців Маріуполя із «Азовсталі», 14 військовослужбовців із Чорнобильської АЕС, а також українські військові, що потрапили в полон на різних напрямках.

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Теги: Лубінець обмін полоненими полон

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