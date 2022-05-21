Сирійський досвід не допоміг Росії у війні з Україною – британська розвідка

У війні, яку розв'язала Росія в Україні, особливу роль відіграє безпілотна авіація

Росія не змогла скористатись перевагою в авіації, яку мала напередодні вторгнення. Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії в Twitter.

У війні, яку розв'язала Росія в Україні, особливу роль відіграє безпілотна авіація.

«Росія намагалася реалізувати концепцію «розвідувального удару", яку відпрацювала в Сирії. Вона має на увазі використання розвідувальних дронів для знаходження цілей, які згодом повинні знищуватися бойовою авіацією або артилерією», – зазначили у розвідці.

Але українська армія, на відміну від сирійських ополченців, чудово вміє боротися із російськими дронами. Через три місяці війни втрати БПЛА настільки великі, що можливості окупантів зменшуються.

«Якщо Росія продовжить втрачати безпілотники такими ж темпами, можливості розвідки, спостереження та рекогносцирування її військ погіршуватимуться, що в цілому негативно позначиться на оперативній ефективності. Росії доводиться в обмеженому форматі використовувати авіацію у війні з Україною. Пілоти РФ намагаються залітати на українську територію і завдавати ударів з далекої відстані. Вони, очевидно, бояться потрапити під удар ППО ЗСУ», – йдеться у звіті.

Тим часом американське видання Wall Street Journal розробило п'ять сценаріїв закінчення війни.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов заявив сьогодні, 20 травня, що для ефективного контрнаступу ЗСУ потрібні ракетні комплекси середньої та великої дальності, великокаліберна артилерія та ударна авіація.