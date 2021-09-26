У львівського священника в один день померли дружина і батько

Отець Петро Політило втратив одразу двох близьких людей

У священника найстарішого храму Львова, церкви Святого Миколая Чудотворця ПЦУ, раптово померли дружина та батько. Отець Петро Політило втратив одразу двох близьких людей у суботу, 25 вересня.

«У молитві разом із о. Петром Політилом, його рідними та близькими. Розділяємо невимовний біль від втрати батька й дружини. Вічна пам’ять спочилим в оселі Праведного Отця», – ідеться на Facebook-сторінці храму.

Відомо, що дружина священика хворіла на коронавірус, а батько помер з іншої причини, пише zaxid.net.

Нагадаємо, у Київській області 13 вересня раптово помер 19-річний студент третього курсу Українського гуманітарного інституту Володимир Сало, який родом зі Львівщини. У цей же день хлопець отримав щеплення проти коронавірусу. Проте остаточну причину смерті повідомлять через місяць.

Також у віці 72 років помер засновник, басист і вокаліст британської рок-групи Status Quo Алан Ланкастер. За словами друга Ланкастера, журналіста Крейга Беннетта, музикант помер у себе вдома в Сіднеї в оточенні родини. Алан страждав розсіяним склерозом.

Раніше у Росії помер Радій Шмаков – колишній головний конструктор Санкт-Петербурзького морського бюро машинобудування (СПМБМ) «Малахіт», який брав участь у створенні радянських атомних підводних човнів I і II поколінь і їхніх модифікацій.

Крім того, 6 вересня, на 89-му році життя помер французький актор Жан-Поль Бельмондо. Він дебютував у кіно ще у 1957 році. Двічі номінувався на премію BAFTA як найкращий іноземний актор, в 1989 році був відзначений премією «Сезар».

У 2011 році йому вручили почесну Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю, а у 2016 році отримав премію «Золотий лев» за внесок у світовий кінематограф.

Жан-Поль Бельмондо був культовим французьким актором театру і кіно. Найбільшу славу йому принесла роль в картині «На останньому диханні».