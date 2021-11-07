Принц Вільям змусив Кейт Мідлтон розплакатися
Коли пара зустрічалася, принц відмовився провести свято зі своєю дівчиною
Британський принц Вільям довів свою майбутню дружину Кейт Мідлтон до сліз, відмовившись зустрічати з нею Новий рік на початку їхнього роману, пише Daily Express з посиланням на книгу королівського біографа Кеті Ніколл.
Молодий чоловік у 2006 році пообіцяв дівчині, що зустріне Новий рік із нею, але в результаті вирішив залишитися зі своєю родиною. За домовленістю, принц повинен був відсвяткувати Різдво в Сандрінгемі, як це заведено в королівській родині, а потім поїхати до сімейного будинку Кейт на Новий рік. Мідлтон була засмучена, коли її коханий передумав. Принц Уіяльм довів її до сліз.
Також онук британської королеви Єлизавети II, герцог Кембриджський Вільям звинуватив герцогиню Сассекську Меган у «крадіжці брата».
Як повідомлялося раніше, – британці погіршили ставлення до принца Гаррі та Меган Маркл після скандального інтерв'ю американській журналістці Опрі Вінфрі.
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