Принц Вільям змусив Кейт Мідлтон розплакатися

Британський принц Вільям довів свою майбутню дружину Кейт Мідлтон до сліз, відмовившись зустрічати з нею Новий рік на початку їхнього роману, пише Daily Express з посиланням на книгу королівського біографа Кеті Ніколл.

Молодий чоловік у 2006 році пообіцяв дівчині, що зустріне Новий рік із нею, але в результаті вирішив залишитися зі своєю родиною. За домовленістю, принц повинен був відсвяткувати Різдво в Сандрінгемі, як це заведено в королівській родині, а потім поїхати до сімейного будинку Кейт на Новий рік. Мідлтон була засмучена, коли її коханий передумав. Принц Уіяльм довів її до сліз.