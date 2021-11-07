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    Принц Вільям змусив Кейт Мідлтон розплакатися

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    Мідлтон була засмучена, коли коханий передумав зустрічати з нею Новий Рік - Принц Вільям змусив Кейт Мідлтон розплакатися
    Мідлтон була засмучена, коли коханий передумав зустрічати з нею Новий Рік
    фото з відкритих джерел

    Коли пара зустрічалася, принц відмовився провести свято зі своєю дівчиною

    Британський принц Вільям довів свою майбутню дружину Кейт Мідлтон до сліз, відмовившись зустрічати з нею Новий рік на початку їхнього роману, пише Daily Express з посиланням на книгу королівського біографа Кеті Ніколл.

    Молодий чоловік у 2006 році пообіцяв дівчині, що зустріне Новий рік із нею, але в результаті вирішив залишитися зі своєю родиною. За домовленістю, принц повинен був відсвяткувати Різдво в Сандрінгемі, як це заведено в королівській родині, а потім поїхати до сімейного будинку Кейт на Новий рік. Мідлтон була засмучена, коли її коханий передумав. Принц Уіяльм довів її до сліз.

    Раніше британський принц Вільям і його дружина Кетрін засвітилися на дорогому автомобілі. На одному із заходів вони з’явилися на спортивному електрокарі Audi RS e-tron GT. У Британії такий автомобіль коштує більше 100 тис. фунтів. Це більше 4 млн грн.

    Також онук британської королеви Єлизавети II, герцог Кембриджський Вільям звинуватив герцогиню Сассекську Меган у «крадіжці брата».

    Як повідомлялося раніше, – британці погіршили ставлення до принца Гаррі та Меган Маркл після скандального інтерв'ю американській журналістці Опрі Вінфрі.

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    Теги: ЗМІ автомобіль Меган Маркл чоловік дружина расизм цунамі Audi
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    Принц Вільям змусив Кейт Мідлтон розплакатися