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Сили ППО відбили атаку дронів над Миколаївщиною: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сили ППО відбили атаку дронів над Миколаївщиною: деталі
фото з відкритих джерел

Окупанти завдавали артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади

У ніч проти 14 липня над Миколаївською областю сили ППО знищили два ворожі ударні безпілотники. У регіоні була оголошена повітряна тривога. Про це повідомив голова  Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Вночі, 14 липня, близько 02:00, у Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони знищено два ударні БпЛА типу Shahed-136/131», – йдеться у публікації.

Також глава ОВА розповів про артобстріли з боку військ РФ по регіону.

Так, минулої ночі орієнтовно о 22:09 окупанти завдавали артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Внаслідок атак постраждалих, на щастя, немає.

У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день і ніч пройшли відносно спокійно, додали в ОВА.

Нагадаємо, у ніч на 14 липня ворожі безпілотники атакували Дніпропетровщину. Захисники з ПвК «Схід» збили шість «Шахедів».

Триває 506-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники Shahed.  Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосували дві крилаті ракети «Калібр», одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 20 іранських ударних БпЛА Shahed. У результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено два «Калібри» та 20 ударних дронів.

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Теги: окупанти обстріл Миколаїв Віталій Кім ворог тривога

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