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В окупованому Скадовську пролунав вибух

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованому Скадовську пролунав вибух
Жителі Скадовська повідомили про вибухи у місті
фото ілюстративне

Наразі офіційної інформації про причини вибухів немає

Сьогодні, 8 квітня, у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області було чутно звук вибуху. Про це повідомляє «Суспільне Херсон».

Як зазначається, місцеві жителі Скадовська повідомили, що у тимчасово окупованому місті у понеділок вранці було чутно вибух. У регіоні була оголошена тривога.

Наразі офіційної інформації про причини вибухів немає, як і не відомо, де саме було гучно.

Триває 775-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав сім ракетних та 104 авіаційних удари, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 24 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БпЛА було знищено.

Теги: вибух війна Херсонщина

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В окупованому Скадовську пролунав вибух
В окупованому Скадовську пролунав вибух
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