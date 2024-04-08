В окупованому Скадовську пролунав вибух
Наразі офіційної інформації про причини вибухів немає
Сьогодні, 8 квітня, у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області було чутно звук вибуху. Про це повідомляє «Суспільне Херсон».
Як зазначається, місцеві жителі Скадовська повідомили, що у тимчасово окупованому місті у понеділок вранці було чутно вибух. У регіоні була оголошена тривога.
Наразі офіційної інформації про причини вибухів немає, як і не відомо, де саме було гучно.
Триває 775-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень.
Загалом, ворог завдав сім ракетних та 104 авіаційних удари, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 24 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БпЛА було знищено.
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