«Паломниця. Перезавантаження». Марченко анонсувала другий сезон шоу (відео)

Кума Путіна підготувала 12 подорожей-прощ не лише Україною, а й іншими країнами

Телеведуча Оксана Марченко заявила, що вже відзняла другий сезон фільму «Паломниця», який дуже неоднозначно прийняли українські глядачі. Сама Марченко наголосила, що на «прощу» її благословив керівник Московського Патріархату, митрополит Онуфрій. Телеведуча навіть встановила на свій автомобіль номери «Паломниця». Про це вона повідомила в Іnstagram.

«Другий сезон «Паломниці» вже знято. Я пройшла з нашою командою великий, цікавий та захоплюючий шлях – від монастиря до монастиря, від серця до серця. І зараз ми готуємо до ефіру нові, захоплюючі 12 подорожей-прощ не лише Україною, а й іншими країнами. Чекайте, до зустрічі!», – розповіла ведуча.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

Нагадаємо, з першим сезоном авторського проєкту Марченко пов’язано чимало скандалів. Зокрема, в одній із серій телеведуча показала інтерв’ю з боксером Олександром Усіком. Але сам чемпіон світу після виходу епізоду сказав, що Оксана Марченко додала його до однієї зі сцен свого скандального фільму «Паломниця» без його відома.

В іншій серії Оксана Марченко показала кадри свого вінчання із чоловіком – одіозним політиком Віктором Медведчуком.

Раніше преса повідомляла, що Оксану Марченку звинуватили у співпраці з Росією та внесли до бази «Миротворця». Віктору Медведчуку висунуто звинувачення у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій.

Раніше Марченко здивувала анонсом нового сезону «Паломниці» (відео).

Читайте також: