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У Харкові уламки безпілотника влучили у будинок: постраждали діти

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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У Харкові уламки безпілотника влучили у будинок: постраждали діти
Харків атаковано безпілотниками
фото: ДСНС

Терехов повідомив про сімох постраждалих 

Увечері 13 березня Росія атакувала Харків. Є влучання у житловий будинок уламка безпілотника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Ігоря Терехова та голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.

«Наразі маємо три удари по місту, усі – в Ново-Баварському районі», – зауважив мер, додавши, що у Харкові пролунав ще один вибух.

Синєгубов зауважив, що є влучання уламків безпілотника у житловий будинок. 

«В Основʼянському районі влучання у нежитлові господарчі будівлі. Значна пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – повідомив мер.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки на Харків з'явилися постраждалі. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що травмовано 4 дітей, 2 жінки та один чоловік.

До слова, російські окупанти посилюють тиск на Торецьк у Донецькій області, активізувавши штурмові дії та артилерійські обстріли. До міста вони також перекинули додаткові підрозділи з Курахівського та Покровського напрямків.

Також повідомлялося, що окупанти намагаються пробратися у Басівку між Журавкою і Новеньким на Сумщині. Здебільшого вони використовують для цього піхоту, але тепер і квадроцикли. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків ресурсу DeepState.

Нагадаємо, підполковник Богдан Кротевич із позивним «Тавр» заявив, що виступає проти перемирʼя. Він вважає, що Україна ще може перемогти у війні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його інтервʼю проєкту «Бомбардир».

Кротевич повідомив, що виступає проти перемирʼя, оскільки вважає, що Україні треба міняти структуру в Збройних силах та починати наступати.

«Спочатку починати оборонятися нормально, а потім уже наступати нормально. Я досі вважаю, що ми можемо перемогти», – сказав Кротевич.

Теги: Ігор Терехов чоловік будинок Україна росія вибух пожежа Харків

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