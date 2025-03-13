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Майже добу провела під завалами: історія порятунку жінки у Костянтинівці

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Майже добу провела під завалами: історія порятунку жінки у Костянтинівці
Рятувальники витягли жінку з-під завалів
фото: скріншот з відео

За час робіт рятувальники розібрали 2,5 тонни будівельних конструкцій

У Костянтинівці, що на Донеччині, жінка майже добу провела під завалами. Рятувальники витягли її живою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальники зауважують, що жінка провела майже 20 годин під руїнами зруйнованої дев’ятиповерхівки після авіаударів окупантів по місту.

«Рятувальники разом із поліцейськими безперервно розбирали завали, докладаючи титанічних зусиль, щоб знайти людей. І ця боротьба дала результат – жінку вдалося дістати живою! Її одразу передали парамедикам Національної поліції й транспортували до лікарні», – йдеться у повідомленні.

За час робіт рятувальники розібрали 2,5 тонни будівельних конструкцій.

«Це не просто порятунок – це боротьба за кожне життя!», – наголосили в ДСНС.

До слова, увечері 11 березня російські війська обстріляли село Рівне, що в Покровському районі Донецької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

За його даними, ворог бив по селу з артилерії. Унаслідок обстрілу загинули двоє хлопців – брати віком 11 та 13 років. Ще один 14-річний хлопець зазнав поранення.

Теги: ДСНС рятувальники Донеччина війна росія Україна жінка

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