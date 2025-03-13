Майже добу провела під завалами: історія порятунку жінки у Костянтинівці

За час робіт рятувальники розібрали 2,5 тонни будівельних конструкцій

У Костянтинівці, що на Донеччині, жінка майже добу провела під завалами. Рятувальники витягли її живою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальники зауважують, що жінка провела майже 20 годин під руїнами зруйнованої дев’ятиповерхівки після авіаударів окупантів по місту.

У Костянтинівці жінка майже добу провела під завалами: рятувальники витягли її живою 🙏



Майже 20 годин під руїнами зруйнованої дев’ятиповерхівки – жах, який довелося пережити жінці після нищівних авіаударів окупантів по місту.#Russia pic.twitter.com/T0DPrDwvum — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 13, 2025

«Рятувальники разом із поліцейськими безперервно розбирали завали, докладаючи титанічних зусиль, щоб знайти людей. І ця боротьба дала результат – жінку вдалося дістати живою! Її одразу передали парамедикам Національної поліції й транспортували до лікарні», – йдеться у повідомленні.

За час робіт рятувальники розібрали 2,5 тонни будівельних конструкцій.

«Це не просто порятунок – це боротьба за кожне життя!», – наголосили в ДСНС.

До слова, увечері 11 березня російські війська обстріляли село Рівне, що в Покровському районі Донецької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

За його даними, ворог бив по селу з артилерії. Унаслідок обстрілу загинули двоє хлопців – брати віком 11 та 13 років. Ще один 14-річний хлопець зазнав поранення.