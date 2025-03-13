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«Активізувалися ДРГ». Влада Сумщини оголосила евакуацію з декількох населених пунктів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Активізувалися ДРГ». Влада Сумщини оголосила евакуацію з декількох населених пунктів
До евакуації залучать, зокрема, Національну поліцію та Державну службу з надзвичайних ситуацій
фото ілюстративне з відкритих джерел

Йдеться про евакуацію 543 людей

У Сумській області оголосили обов’язкову евакуацію ще з восьми населених пунктів Юнаківської, Миропільської громад Сумського району. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха.

За його словами, відповідне рішення ухвалила Рада оборони Сумської області. Йдеться про евакуацію 543 людей.

Артюх наголосив, що в регіоні є проблема, коли люди пишуть відмови від евакуації. Проте Артюх наголосив, що зараз в регіоні активувалися дії ДРГ – вони заходять практично на всій протяжності лінії зіткнення в регіоні.

Тому залишатися на цих територіях небезпечно, а також це впливає на ефективність дій Сил оборони України – інформація про цивільних громадян у цих зонах обмежуватиме дії українських військ.

До евакуації залучать, зокрема, Національну поліцію та Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 7 березня, утворив Новопавлівську сільську військову адміністрацію Синельниківського району Дніпропетровської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента №156/2025.

«Генеральному штабу Збройних сил України, Дніпропетровській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті першій цього указу», – йдеться в документі.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

До слова, у прикордонні Сумщини продовжуються складні бої. Сили оборони завдають значних втрат росіянам. Окупанти намагаються пробратися у Басівку між Журавкою і Новеньким на Сумщині. Здебільшого вони використовують для цього піхоту, але тепер і квадроцикли. 

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Теги: Сумщина війна фронт евакуація влада

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