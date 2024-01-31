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Партизани показали, де росіяни ремонтують кораблі у Криму (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Партизани показали, де росіяни ремонтують кораблі у Криму (фото)
фото: партизанський рух «Атеш»

Під час стеження було виявлено ремонтні роботи кількох кораблів чорноморського флоту РФ

Партизани руху «Атеш» ведуть спостереження за 13-м судноремонтним заводом чорноморського флоту, що розташований у Кілен-бухті у тимчасово окупованому Севастополі. Про це «Атеш» повідомив у Telegram.

Під час стеження було виявлено ремонтні роботи кількох кораблів чорноморського флоту РФ.

5 фото
На весь екран

Як уточнили партизани, цей завод є стратегічним об'єктом, оскільки займається комплексним ремонтом суден усіх рангів – від фрегатів до малих десантних кораблів. Також партизани надали координати розташування заводу: 44.610753, 33.559730.

Раніше партизани показали систему оборони росіян у Криму. Розвідники з'ясували, що вздовж бухти Ярилгач обладнана система укріплень. Пляж заповнений військовими, на кожних 100 метрів на ньому встановлено пости. 

Теги: партизани Крим

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