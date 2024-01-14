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Удар по аеродрому «Саки»: ЗСУ ліквідували високопоставленого окупанта (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Удар по аеродрому «Саки»: ЗСУ ліквідували високопоставленого окупанта (фото)
Ліквідовано російського підполковника Олександра Чорнобривого
фото: Анатолій Штефан/Telegram

Загарбника ліквідовано в ніч проти 6 січня

У результаті удару по аеродрому «Саки» в Криму українські захисники ліквідували заступника командира 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку РФ, підполковника Олександра Чорнобривого. Про це повідомив полковник Збройних сил України, журналіст Анатолій Штефан (Штірліц) у Telegram.

Військовий уточнив, що ліквідація загарбника відбулася в ніч проти 6 січня.

«Успішно демобілізований... Феєрверк на аеродромі «Саки» в ніч проти 6.01.2024», – написав Штефан.

Раніше стало відомо, що українські льотчики атакували аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Цілями атаки, проведеної воїнами ГУР Міноборони України та Повітряних сил ЗСУ спільно із силами сектору оборони держави, стали російські позиції РЛС на аеродромі у Саках та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине.

Нагадаємо, що пізно ввечері 5 січня у Криму в районі тимчасово окупованої Євпаторії пролунали потужні вибухи. У районі Євпаторії було чутно до десяти вибухів.  Очевидці також повідомляли, що в розташованому біля військового аеродрому селі Михайлівка уламки впали на приватний будинок, спалахнула пожежа.

Вдночас Міністерство оборони країни-агресорки РФ традиційно заявило про нібито знищення українських ракет над тимчасово окупованим Кримом.

Читайте також: ЗСУ пояснили важливість удару по аеродрому «Саки»
Теги: Крим ЗСУ втрати аеродром

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