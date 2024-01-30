Партизани знайшли склади росіян із ракетами «Калібр» у Севастополі (фото)

Біля складів було помічено кілька одиниць вантажної автомобільної техніки росіян

У тимчасово окупованому Севастополі партизани виявили склади зброї, де, ймовірно, росіяни зберігають ракети «Калібр». Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

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«Наші агенти провели розвідку на північ від Сухарної бухти та виявили склади з боєприпасами. На території згаданих складів, ймовірно, зберігаються ракети типу «Калібр» та інші види озброєння», – йдеться в повідомленні.

Також біля складів було помічено кілька одиниць вантажної автомобільної техніки росіян.

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Координати місць:

44.628525, 33.585635

44.625469, 33.581552

«Агенти «Атеш» розвідали сотні об'єктів в окупованому Криму та продовжують свою роботу. Ми передаємо отриману інформацію про окупантів Силам оборони України та, як наслідок, ці об'єкти стають цілями, за якими завдаються ракетні удари», – додали партизани.

Раніше партизани виявили під Москвою підприємство, яке виробляє ракети.