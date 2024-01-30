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Партизани знайшли склади росіян із ракетами «Калібр» у Севастополі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Партизани знайшли склади росіян із ракетами «Калібр» у Севастополі (фото)
Партизани передали отриману інформацію про окупантів Силам оборони України
фото: партизанський рух «Атеш»

Біля складів було помічено кілька одиниць вантажної автомобільної техніки росіян

У тимчасово окупованому Севастополі партизани виявили склади зброї, де, ймовірно, росіяни зберігають ракети «Калібр». Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

«Наші агенти провели розвідку на північ від Сухарної бухти та виявили склади з боєприпасами. На території згаданих складів, ймовірно, зберігаються ракети типу «Калібр» та інші види озброєння», – йдеться в повідомленні.

Також біля складів було помічено кілька одиниць вантажної автомобільної техніки росіян.

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Координати місць:

  • 44.628525, 33.585635
  • 44.625469, 33.581552

«Агенти «Атеш» розвідали сотні об'єктів в окупованому Криму та продовжують свою роботу. Ми передаємо отриману інформацію про окупантів Силам оборони України та, як наслідок, ці об'єкти стають цілями, за якими завдаються ракетні удари», – додали партизани.

Раніше партизани виявили під Москвою підприємство, яке виробляє ракети.

Теги: ракета Крим партизани росіяни озброєння

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