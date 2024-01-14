Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Партизани показали систему оборони росіян у Криму

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Партизани показали систему оборони росіян у Криму
Агент руху простежив за автомобілем росіян і виявив, що ті розмістилися у покинутій будівлі на березі моря
фото: Атеш/Telegram

Уздовж бухти Ярилгач окупанти обладнали систему укріплень

Партизани руху «Атеш» виявили у північно-східній частині Криму комплексну систему оборони російських загарбників. Про це підпільники написали у своєму Telegram-каналі.

Розвідники з'ясували, що вздовж бухти Ярилгач обладнана система укріплень. Пляж заповнений військовими, на кожних 100 метрів на ньому встановлено пости. 

Повідомляється, що вздовж берегової лінії розмістили колючий дріт, обладнали вогневі позиції та встановили «зуби дракона».

Зазначається, що один із агентів руху простежив за автомобілем військових і виявив, що військові розмістилися у покинутій будівлі на березі моря.

5 фото
На весь екран
фото: Атеш/Telegram

«Територія обгороджена колючим дротом і бетонними блоками. Координати будівлі: 45.65286073145, 32.96674019258», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські партизани під час розвідки на аеродромі у Євпаторії, що у тимчасово окупованому Криму, виявили зенітно-ракетний комплекс «Панцир», кілька літаків Бе-12 та Ан-12.

Раніше повідомлялося, що партизани пробралися у військову частину в Москві.

До слова, партизанський рух «Атеш» оголосив про створення низки нових автономних осередків на території країни-агресора. 

Читайте також: Партизани анонсували нищівні операції: що чекає на окупантів
Теги: Крим військові партизани

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор Володимир Путін та лідер КНДР Кім ЧЕн Ин
США заявили, що КНДР передала Росії понад тисячу контейнерів з боєприпасами
21 грудня, 2023, 02:22
Призивний вік планується знизити до 25 років, а права ухилянтів – обмежити
Мобілізація по-новому. Безугла показала фінальну версію законопроєкту
22 грудня, 2023, 14:50
Заняття адаптувалися під актуальні потреби та запити кожного Захисника та Захисниці
Як лікують захисників і захисниць у столичному центрі реабілітації: незвичні методи
25 грудня, 2023, 14:45
США атакували об'єкти «Хезболли» в Іраці у відповідь на обстріл
США атакували об'єкти «Хезболли» в Іраці у відповідь на обстріл
26 грудня, 2023, 08:22
У порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ»
Знищення корабля РФ у Феодосії: окупанти шукають винних
27 грудня, 2023, 16:24
Вадим та Олена зіграли весілля під час військової служби у Лозовій на Харківщині
Повінчався з коханою на фронті. Згадаймо Вадима Кутового, який захищав Україну з 2014-го
30 грудня, 2023, 09:00
Адміністрація ресторану Virgin Izakaya Bar у Києві відмовилася обслуговувати військового
Ресторан, який полюбляє Микола Тищенко, втрапив у скандал із військовим (відео)
31 грудня, 2023, 12:28
Жінка передчувала близьку смерть, тож за кілька годин до того відправила через знайомих наплічник із речами для діток. Написала, що дуже їх любить та їде в гарячу точку
Без матері залишилося 12 дітей. Згадаймо бойову медикиню Ольгу Семидьянову
11 сiчня, 09:00
В окупованому Севастополі пролунали вибухи
В окупованому Севастополі пролунали вибухи
12 сiчня, 08:55

Події в Україні

Росіяни сприймають свої безпілотники за українські та обстрілюють їх: аналіз ISW
Росіяни сприймають свої безпілотники за українські та обстрілюють їх: аналіз ISW
Партизани показали систему оборони росіян у Криму
Партизани показали систему оборони росіян у Криму
На одному з напрямків окупанти замерзли і здалися в полон
На одному з напрямків окупанти замерзли і здалися в полон
Росія хоче перетворити окуповані території України на сміттєзвалища
Росія хоче перетворити окуповані території України на сміттєзвалища
Блокада руху вантажівок на україно-румунському кордоні завершена
Блокада руху вантажівок на україно-румунському кордоні завершена
Росія збільшила угруповання кораблів у Чорному морі, серед них – ракетоносій
Росія збільшила угруповання кораблів у Чорному морі, серед них – ракетоносій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
231K
Байден нарешті показав силу – свою і Америки
43K
Перерахунок пенсій: хто залишиться без березневої індексації
33K
РФ атакувала ракетами Кременчук і Дніпро
32K
Злякалися паніки? Нардеп припустив, що спричинило нові правила перетину кордону
29K
Скільки людей залишилося в Україні: демографка озвучила цифри
27K
Росія випустила по Україні «Кинджали» (оновлено)

Новини

14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
Окупанти значно наростили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Вчора, 07:46
Чергова атака росіян, нові удари по хуситах у Ємені: головне за ніч
Вчора, 07:05
Сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Вчора, 05:19
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:19
У Києві повітряна тривога тривала понад пів години
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua