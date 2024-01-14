Партизани показали систему оборони росіян у Криму

Агент руху простежив за автомобілем росіян і виявив, що ті розмістилися у покинутій будівлі на березі моря

Уздовж бухти Ярилгач окупанти обладнали систему укріплень

Партизани руху «Атеш» виявили у північно-східній частині Криму комплексну систему оборони російських загарбників. Про це підпільники написали у своєму Telegram-каналі.

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Розвідники з'ясували, що вздовж бухти Ярилгач обладнана система укріплень. Пляж заповнений військовими, на кожних 100 метрів на ньому встановлено пости.

Повідомляється, що вздовж берегової лінії розмістили колючий дріт, обладнали вогневі позиції та встановили «зуби дракона».

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Зазначається, що один із агентів руху простежив за автомобілем військових і виявив, що військові розмістилися у покинутій будівлі на березі моря.

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фото: Атеш/Telegram

«Територія обгороджена колючим дротом і бетонними блоками. Координати будівлі: 45.65286073145, 32.96674019258», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські партизани під час розвідки на аеродромі у Євпаторії, що у тимчасово окупованому Криму, виявили зенітно-ракетний комплекс «Панцир», кілька літаків Бе-12 та Ан-12.

Раніше повідомлялося, що партизани пробралися у військову частину в Москві.

До слова, партизанський рух «Атеш» оголосив про створення низки нових автономних осередків на території країни-агресора.